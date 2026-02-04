Tuğçe Tayfur ihanetleri yakaladı, boşanma davası açtı

Haberin Devamı

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur’un evlilikten yana yüzü gülmüyor. Daha önce iki kez evlenen Tayfur, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi Muhammet Aydın’la kurduğu yuvada da mutluluğu bulamadı.

Avukatı Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, birden fazla kez ihanete uğradığını öne sürdü. Şarkıcı, Muhammet Aydın’ın farklı kadınlarla yaptığı yazışmaları ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu.

ÜÇ FARKLI KADINLA ALDATTI

Dava dosyasında yer alan iddialara göre; Muhammet Aydın, Y.D. isimli kadınla Tuğçe Tayfur’un bir dönem sahibi olduğu kafede buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda da Y.D. kameralara yakalanmaması gerektiğini, rezil olmak istemediğini belirtmişti.



Dosyada ayrıca Muhammet Aydın’ın M.K. adlı bir kadınla yaptığı öne sürülen cinsel içerikli konuşmalara ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu iddiasına da yer verildi. Boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.

Evliliğe tövbe etti

2009’da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul’dan 2010’da boşanan Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak’la da 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe’yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019’da noktaladı.



2023’te evlendiği Muhammet Aydın’dan Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur ihanetleri öğrenince boşanma kararı aldı. Tayfur’un yakın çevresine “Bir daha evlilik mi? Asla, tövbe” dediği konuşuluyor.