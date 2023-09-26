Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı anlattı: Evlenene kadar elimi dahi tutmadı

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MUHAMMET AYDIN: TRAVMALARI SİLMEYE ÇALIŞIYORUM

Muhammet Aydın, eşinin travmalarını silmeye çalıştığını anlatırken, Efe ile olan ilişkisinden de bahsetti.

*Tuğçe'nin travma yaşadığı konuları yok etmeye çalışıyorum.

*Saçlarının rengini 4 kez uğraşıp sarıya çevirdim.

*Eskiyi hatırlattığı için telefonunu ve numarasını değiştirdim.

*Çamaşırlarından kıyafetlerine kadar her şeyi çöpe attım. Kredi kartımı Tuğçe'nin eline 'git dolabını dolduracak kadar kıyafet al, bir daha beni AVM'ye getirme' dedim. Çünkü sevmiyorum.

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'Senin baban benim'

*Arkadaşlarımla oyun oynarken çekilen videolarım montajlanmış. Benden 100 bin dolar istiyorlar. Abdestimden eminim. 100 bin dolarım var ama onlara verecek yok.

*Efe'yi babasına yönlendirdim. 2 gün soğuk davrandım. Babasını aradım. 'Tanercim oğlunu daha sık ara' dedim. Tuğçe bana 'Neden adamı babalığa yönlendiriyorsun' dedi.

*Pedagoga götürdük, baba diye beni çizdi. 'Sen benim babam değil misin?' dedi. Ne diyeyim ben? 'Tamam oğlum boşver senin baban benim' dedim.

'Ferdi Tayfur hasta'

*Ferdi Tayfur hasta. Biz onun yanına gidiyorduk, adam hastaneye kaldırıldı. Şuan onun yanına gitmek ona zarar verir. Vücudu enfeksiyona karşı hassas. Hanımımın babası, benim büyüğüm. Tabii ki saygı duyuyorum. Onun bana 'evladım' demesi yeter.

*Tuğçe'ye "Ben senin gezip, tozacağın, yatıp kalkacağın, vakit geçirebileceğim biri değilim. Ticari münasebetimiz bitti. Bana müsade" dedim.

*Eşim Tuğçe Tayfur'un elini evlenene kadar tutmadım.

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'Tuğçe'yi kandırmışlar'

*Tuğçe'yi benden önceki ilişkileri hep evlilik vaadiyle kandırmışlar.

*Çocuklarıma bakmadığıma dair haberler çıktı. Her iki kızımın da Türkiye'de ve Hollanda'da kolej kayıtları duruyor.

*Tuğçe'nin yanında yamyam gibi insanlar çok. Adımı duyan para istiyor.

TUĞÇE TAYFUR: EVLENENE KADAR ELİMİ TUTMADI

Sahneleri kendi isteğiyle bıraktığını anlatan Tuğçe Tayfur, eşi MUHAMMET AYDIN'ın evlenene kadar elini dahi tutmadığını söyledi.

* Muhammet evlenene kadar benim elimi dahi tutmamış bir insan.

* Benimle bebek gibi ilgileniyor, eski travmalarımı hatırlamam mümkün değil.

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'Sahneleri ben bıraktım'

* Sahneleri bırakan bendim. O bana sahneye çıkmam konusunda baskı yapıyordu. Üzerimden haksız kazanç elde ediyordu. Banka kartlarımdan dünya kadar alışveriş yapılmış. Benim bunların hiçbirinden haberim yok.

* Hiç kimseyi nikaha götürmedik. Biz istemedik.

'Aylarca sustum'

* 6-7 ay kimseye bişi söylemedim. Tehditler beni aşınca anneme söyledim. Tansiyonu tavan oldu kadının. Babamı aradı. Babam da 'beklemiyorsunuz, suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Böyle bir tehdit, şantaj olamaz. Ne yaşamış olursan ol ben arkandayım' dedim.

* Efe, babasını bayağıdır görmüyor. Muhammet'e baba diyor. O sevdiği ortamlarda bulunmayı seven bir çocuk. 2 haftada bir babası alması gerekiyorsa, dedesi alır. Babası oraya gelebilirse gelir. 2-3 ayda bir babası onu eşiyle yaşadığı eve götürür ama oradan hep travma ile döner.

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* Muhammet'e kadar olan her şey yanlıştı. Ben onların yanlış olduğunu bile bile gitmedim. Yanlış çıktılar.

NECLA NAZIR: ÇOCULARIMIN ARKASINDAYIM

Programa telefonla bağlanan NECLA NAZIR "1 yıldır çok zor bir süreç geçirdim" dedi.

"Allah herkese böyle damat nasip etsin. Çocuklarım bana Allah'ın emaneti. Yaklaşık 1 yıldır çok kötü bir dönem geçirdim. Yılmadık. Biz adalete sığındık. Allah bizimle beraber diye düşünüyorum. Allah herkese hidayet versin. Sevginin yıkamayacağı hiçbir duvar yok. Çocuklarımın arkasındayım. Ailece arkalarındayız. Artık evlendi, bir yuvası var bunları neden yapıyorlar anlamış değilim. Gerçekten sevmeyi bilen insanın aklı da güzel çalışıyor. Yaşadıklarımız ortada. Sürekli bir taciz, sürekli tehditler... Ben tehdit almadım ama çocuklarımdan dolayı... Onun yaptığı şikayetlerde benim de adımın geçtiği söyleniyor. Bizim babamız bize bunu tavsiye etti. Derhal suç duruyurusunda bulunacaksınız dedi. Biz de onun dediğini yaptık. Adı güzel oğlum Muhammet, annen seni çok seviyor."

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