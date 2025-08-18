×
Tuğçe Tayfur: Darbe yedim, bıçaklandım affetmem!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 08:34

Ferdi Tayfur’la Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 2 yıl sonra sahnelere döndü.

Tayfur önceki gece K ıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Otel’de konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Muhammet Aydın’la 2 yıllık evliliğinde iki çocuk sahibi olduğunu dile getirerek “Artık çalışacağım. Annem de çocuklara bakarak bana yardım ediyor. ‘Senin yerin sahne’ diyor” diye konuştu.

Yeni bir albüm üzerinde çalıştığını açıklayan Tayfur, “Arabeskin Sultanları adlı bir projem var. Bergen, Kibariye gibi isimlerin şarkılarını okuyacağım” dedi.

BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Babasının vefatının ardından yaşanan miras kavgasıyla ilgili soruları “Konuştukça olay karmaşık hale geliyor. Babamın mirasının konuşulması beni rahatsız ediyor” diyerek geçiştiren Tuğçe Tayfur, konser sırasında ise imalı bir açıklama yaptı:

“Yediğimiz darbeler ve bıçaklar, insanoğlunun nefsiyle uğraşıyor. Yeri geliyor affedemiyor, Allah’a havale ediyorsunuz. Şu an tam o noktadayım. ‘Allah’ım sen affedersin, o yüzden ben affetmiyorum’ diyorum.”

