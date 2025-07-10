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Tuğçe Tayfur babasına isyan etti: Yazıp yazıp siliyorum!

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#Tuğçe Tayfur#Dava#Ferdi Tayfur
Tuğçe Tayfur babasına isyan etti: Yazıp yazıp siliyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 17:36

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, davalık olduğu giyim markasının mahkeme süreci hakkında bilgi verip babasına isyan etti...

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VEFAT ETMEDEN ÖNCE DAVA AÇMIŞTI

Ferdi Tayfur, vefatından önce "Tayfur" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın’a dava açtı. Tuğçe Tayfur ve eşi birçok bayisini kapatmak zorunda kaldı.

Tuğçe Tayfur babasına isyan etti: Yazıp yazıp siliyorum


ÇOCUKLARIMIN RISKINI HİÇ ETTİLER
Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından davanın bilerek uzatıldığını belirterek böyle isyan etti:
Tuğçe Tayfur babasına isyan etti: Yazıp yazıp siliyorum


-Tuğçe Tayfur Store davası bugün görüldü. Uzatmak için yine elinden geleni yaptılar. Bu fotoğrafı paylaşıyorum ki çocuklarımızın rıskını nasıl hiç ettiler unutmayalım...
-Benim adım, benim soyadım için ne uğraştınız be. Ben size ne dert olmuşum. Allah hepinize sorsun. Biz kalkarız ayağa elbet, Allah var gam yok. Yazıp yazıp siliyorum. Baba. Kalbimde hep açık bir yara var ve sen o yarayı kapatmadan gittin. Muhatap ettiğin insanların açgözlülüğüyle bıraktın beni. Kırgınım, çok kırgınım ama seni de çok özledim. Dualarımdasın hep çünkü sen benim babamsın. Keşke sen de o benim kızım diyebilseydin yanındakilere, keşke.

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#Tuğçe Tayfur#Dava#Ferdi Tayfur

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