Tuğçe Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğçe Kandemir'in biyografi ve kariyer bilgileri

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Tuğçe Kandemir, aşk ve hüzün dolu şarkılarıyla Türkiye'de büyük bir üne kavuşmuş şarkıcı ve söz yazarıdır. 2018 yılında "Bu Benim Öyküm" adlı şarkısıyla müzik dünyasında dikkat çeken Kandemir, aynı zamanda bir edebiyat öğretmenidir. Peki, Tuğçe Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir, 1 Ocak 1996'da Mersin'de doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan Kandemir, Mersin Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Henüz atanmayı beklerken "Bu Benim Öyküm" adlı şarkısıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı ve müzik kariyerine adım attı.

TUĞÇE KANDEMİR KARİYERİ

Kandemir, müzik kariyerine 2018'de çıkardığı "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla başladı. Şarkının büyük ilgi görmesi üzerine, birçok hit şarkıya imza atarak müzik kariyerini sürdürdü. "Yanlış", "İçimdeki Sen" gibi şarkıları da büyük beğeni topladı. Kandemir, müzik çalışmalarının yanı sıra edebiyat öğretmenliği mesleğini de sürdürmektedir.