Tuğçe Kandemir, Bu Benim Öyküm şarkısıyla gösterdiği çıkışın ardından dikkatleri üzerine toplamayı başardı ve yine aynı yıl içerisinde Bilal Sonses ile çıkardığı "İçimdeki Sen" şarkısı ile trendde kalmaya devam etti. Peki, Tuğçe Kandemir kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Fizy Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır.