Tuğçe Işınsu kimdir?

Tuğçe Işınsu, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Reklam metin yazarlığı yaparak kariyerine başlayan Tuğçe Işınsu daha sonra yaşam koçluğu ve kişisel gelişim üzerine yazarlığa devam etti. İşte, Tuğçe Işınsu hakkında merak edilenler...

1977 yılında dünyaya geldi. Fevziye Mektepleri Vakfı Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Uzun yıllar reklam yazarlığı yaptıktan sonra Spiritüel Yaşam Danışmanlığı üzerine çalışmalar yaptı.

"Onu Kendine Aşık Et" isimli kitabından sonra adından söz ettiren Işınsu, Spiritüel Danışmanlık üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Pek çok televizyon programına konuk olarak katılan Tuğçe Işınsu, zaman zaman basında yer alan haberlerin ardından sosyal medyada gündem oluyor.