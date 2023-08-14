Tuğçe Aydın'a 'merhaba' diyelim... Ferdi Tayfur'un kızı evlendi!

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16 Eylül 2022'de nişanlandığı Burak Kalfa'dan geçtiğimiz ay olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur evlendi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz eylül ayından Burak Kalfa ile nişanlandı.

Çift yüzükler takıldıktan bir hafta sonra ilişkilerini bitirme kararı aldı ancak ayrılık kısa sürdü.

İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden ve nikah için gün sayan ikili, temmuz ayında ' psikolojik ve fiziksel şiddet' haberleriyle gündeme geldi.

Eski nişanlısı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Tuğçe Tayfur, mahkemeye başvurdu.

Ayrılığın üzerinden henüz bir ay geçmeden, Tuğçe Tayfur'dan evlilik haberi geldi. Tayfur, yeni tanıştığı Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.

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DOĞRU DUVAR YIKILMAZ

Güzel haberi veren Tayfur, 'Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti. Muhammet Aydın tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum. Tuğçe Aydın'a 'merhaba' diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim.' mesajını paylaştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Tuğçe Tayfur, müstakbel eşi hakkında yapılan 'mafyatik' yorumlarına şu yanıtı vermişti:

"İşi bıraktığımda herkes birileri için bıraktım sanmıştı halbuki tam tersiydi. Yuva kurmaktan başka istediğim hiçbir şey yoktu. Daha düzenli çoluk, çocuklu bi hayat. Neyse ben işi bırakmayayım diye çok büyük baskılar gördüm ama başımı dik tuttum şantajları tehditleri aileme anlattım. Tam o sıralarda Muhammet Bey karşıma çıktı ve ticari bir birliktelik sundu. Aslında amaç para kazanmak değildi. Kafam dağılacaktı, bende kabul ettim. Zaman geçtikçe Muhammet Bey benim yüzümden ölüm tehditleri almaya başladı. O da şikayetçi oldu. Benim yaşadığım her şeye birebir şahit oldukça aramızdaki bağ kuvvetlendi. Şimdi bir kaç 2. Sınıf Magazin sitelerinde Muhammet Bey için 'ağır abi, mafyatik' gibi tabirler kullanmışlar.

Bizim piyasamızla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ticaret insanı, işinde gücünde. Benim yüzümden kendini kaosun içinde bulan ama yine de elinden gelenin fazlasını yaparak yanımdan bir saniye bile ayrılmayan bir adam kendisi. O yüzden insanlara böyle tabirler kullanmadan önce ticari hayatlarına bir bakın bakalım... Yanımda olup destek verdiğin her gün için teşekkür ederim..."

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'RESMİ NİKAHTAN SONRA HESABIMI KAPATACAĞIM'

Çok geçmeden Muhammet Aydın da Instagram sayfasında Tuğçe Tayfur'u destekleyen bir açıklama yayınladı.

"Resmi nikah sonrası profilim kapanacaktır. Aptalca Magazin ve ünlü olma çabaları üzgünüm bende yok. Benden size ekmek çıkmaz. Ne ismimi gazetelere çıkarıp zengin olmaya ihtiyacım var, ne de hayatıma aldığım kadınımın ismini kullanmaya... Ticari faaliyetlerimi sürdürdüğüm tüm şirketler tarafıma ait ve aile fertlerimin dahil ismini kullanmamış adam olarak yeri geldi aile şirketlerini yönettiğimi konuştunuz, yeri geldi mafyatik lanse edildim. Komik"