Tuğçe Aral kimdir? Gomis paylaşımı ile dikkat çekti

Tuğçe Aral, biyografisi, mankenliğe nasıl başladığı gibi konularda bazı bilgiler verdi. İşte, Hürriyet'e verdiği röportajdan detaylar;

- Modellik nasıl başladı?

- Küçüklükten beri iki hayalim vardı; birisi manken, diğeri İngilizce öğretmeni olmak. Çevremdekiler sürekli “Senin boyun çok uzun manken olmalısın” diyordu. Değerlendirmeye karar verdim. 19 yaşında üniversitedeyken, Miss Model Of Turkey yarışmasına katıldım. İlk 5’e giremedim fakat “Türkiye’nin En Uzun Bacaklı Modeli” yani “Bayan Bacak” unvanını aldım. Zaten o yarışmada dereceye girenlerin hiç birisi şu anda piyasada yok. Bir tek ben kaldım.



- Aileniz mankenliğe nasıl bir tepki gösterdi.

- Ailem bana çok destek oldu. Her zaman arkamda oldular sağolsunlar. İnsanın ailesi destek verince başarı da kaçınılmaz oluyor.

Nerelesin peki?

- Gürcü asıllıyım. Fakat İstanbul’da doğdum. Annem Gürcü, babam ise Karadenizli. Melezim

- Kaç defileye çıktın.

- O kadar çok çıktım ki, inan hatırlamıyorum. Özellikle yurt dışında çok çıktım. Kosova’da Balkanlar’da bir çok defileye katıldım. Buradaki defilelerde de çok ünlü firmalarla çalıştım. Özel tasarım ve Houte Couture defilelerine çıktım. Tesettür, abiye, jean defilelerinde yer aldım. 2 sene önce de ünlü bir ayakkabı firmasının yüzüydüm.

‘10 SENE ÖNCEKİLER İYİ KAZANDI’

- 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına da katıldın

- İlk 3’e giremedim orada. Çok torpilize yarışma olduğum için ancak hakkımla Best Swimsuit seçildim. Benim için hakkımla aldığımdan dolayı iyi bir derece. Sonuçta Best Model unvanına sahibim...

- Single’a nasıl karar verdin?

- Düşünüyordum modellik haricinde ne yapabilirim diye. Sonuçta modellik Türkiye’de yok bitirdiler artık.

- Neden böyle düşünüyorsun?

- Emeğimizin karşılığını maddi yönden alamıyoruz ve sektör eskisi gibi değil artık.

- Fakat dışarıda modeller çok iyi kazanıyor.

- Zaten bu mesleğin değerini Avrupa biliyor. Dışarıdaki mankenler çok iyi kazanıyorlar. Bizim ülkemizde başka meslekle uğraşan arkadaşlar da “biz de modeliz” diye gösterdikleri için kendilerini modellik başka bir çatı altına alındı. O sektörü bir şekilde bitirdiler.

- Geçmişte modeller çok daha iyi mi kazanıyordu?

- Çağla Şıkel, Tuğba Özay, Aysu Kayacı, Deniz Akkaya gibi isimler çok iyi kazandılar. Bundan 10 sene önce çok iyi paralar dönüyordu bu sektörde. Fakat Türkiye’de modellik bitti. Ek birşeyler yapmak lazım dedim kendi kendime. Sunuculuk eğitimi de aldım. Özel gecelerde sunuculuk yaptım. 6 ay diksiyon ve tiyatro eğitimi aldım Ayla Algan’dan. Bir süre sunuculuk yaptım. Baktım sunuculukta da bir gelecek göremedim. Sesimi değerlendirmek istedim. Çevremdekilerin de ısrarıyla single yapmaya karar verdim.

- Single ne kadar sürede ortaya çıktı, kimlerle çalıştın?

- Çoğu insan şu soruyu sorabiliyor; “Bu manken sesi var mıdır yok mudur” İlk başta şunu söyleyeyim; Niran Ünsal’ın kızı Handan Ünsal’dan şan eğitimi aldım. Bunun üzerine nota ve nefes eğitimi ekledim. İyi isimlerle çalıştım. Aranjeyi Ozan Çolakoğlu’nun ekibinden Oğuz Yılmaz yaptı. Suat Aydoğan’ın stüdyolarında çalışmalar yaptık. Bir çok müzik yapımcısından olumlu tepkiler aldım. Aslında fantazi ve arabesk söylüyorum. Fakat 3 ay önce yaz dönemiydi, pop şarkıyla çıkmaya karar verdim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum.

- Single’dan beklediğiniz ilgiyi gördünüz mü?

- Kliple ilgili çok sorun yaşadık. Çok aksaklık oldu maalesef. Açıkçası klibi çeken arkadaşımız bu işi başaramadı. Aldığım parayı ona helal etmiyorum. Buna rağmen şarkı sosyal medyada çok paylaşıldı. Şarkıya gelen tepkiler bizi mutlu etti. Bu ilk şarkımızdı. Acemilik dönemini atlattık. Biz bu single’ı, şarkıcı unvanımız olması için ve piyasaya girebilmesi için yaptık.

‘MANKENLİĞİ ASLA BIRAKMAM’

- Albüm gelecek mi

- 4 şarkılık Maxisingle hazırladık. Yaklaşık 1 ay sonra piyasaya çıkacak. O çok daha iyi olacak. Fakat albüm için biraz daha zamana ihtiyacım var.

- Hala mankenlik yapıyor musun?

- Elbette devam ediyor. Ben yürümeyi çok seviyorum. Mankenliği bırakamam. Hiç bir zaman ‘şunu giymem bunu giymem’ demedim. Ben bir yerlerimi göstermek için ya da kapatmak için podyuma çıkmadım. Ben işimi yaptım. Giydiğimi taşımak için bu işi yapıyorum. Zaten Barcelona’dan modellik teklifi gelen ilk Türk manken benim. Benden önce hiç kimseye de gelmedi. Instagram’dan keşfetmişler beni. Casta Models Management ajansı benimle maille temasa geçti. Fakat beni çağırdıkları dönem Single’a denk geldi. Maalesef gidemedim. İleri bir tarihte buluşmak için sözleştik.

- Müzik mi mankenlik mi?

- Şu anda müziği de sevdim. Ama mankenlik benim hayalimdi. Bana ‘Günde 10 kere podyuma çık yürü’ deseler hiç üşünmem zevkle yaparım. Bugüne kadar çok değerli isimlerle çalıştım. Başak Gürsoy, Uğurkan Erez, Banu Noyan bu isimlerle çalıştım. Bu isimlerle çalışırsan zaten düşmessin.

- Kendall Jenner’ın verdiği pozun aynısını verdin. Ünlüleri taklit mi ediyorsun?

- Hiç kimseyi taklit etmedim. Türkiye’de ‘Avrupa fiziği var’ diyebileceğimiz kişi sayısı çok çok az. Belki 3 belki 4 tanedir. ‘Her boyu uzun olan modeldir’ diye birşey yok. Ben fiziğime çok güveniyorum. Ailem de yabancı olduğu için fiziğim çok iyi. Bacak boyum çok uzun. Türk kadınına göre uzun boyluyum. Sadece bu pozu vermek istediğim için verdim. Ayrıca bu pozu Türkiye’de verebilecek başka birisi yok. Veren varsa buyursun versin.

- İdolün kim?

Güzide Duran haricinde hiçbir modeli beğenmiyorum. Hala çok güzel yürüyor. Boyu o kadar uzun olup da proporsiyonu bu kadar düzgün olan birisini görmedim. Modellik kıyafet taşımaktır, yürümektir. Bunu en iyi o yapıyor. Biz de Catwalk’u kıvararak yürümek olduğunu zanneden kızlar var. Hayır yürümek, omuzla ayağın senkronizasyonudur.

- Estetik var mı?

- Yüzümde birşey yok sadece göğüs operasyonu geçirdim.

MERAK EDİLEN 5 SORU

- Sürekli gittiğin, müdavimi olduğun bir yer var mı?

- Eskiden Etiler ve Nişantaşı’na giderdim. Oralarda takılırdım ama bunaldım açıkçası. Artık Yeşilköy, Florya taraflarına çok geliyorum. Buları daha sakin geliyor.

- Yemekle aran nasıl, yapar mısın?

- Mutfağı çok severim. Hamur işlerine bayılırım. Zor yemekleri yapmayı seviyorum. Tarhana çorbasında iddialıyım.

- Ne tarz giyimi seversin?

- Mini etek giymeyi seviyorum. Topuksuz hayatta yaşayamam. Evdeki terliklerim bile topuklu. Spor giymeyi asla sevmiyorum. Vamp bir kadınım

- Burcun özelliklerini taşır mısın?

- Oğlak burcuyum. Bütün özelliklerini taşırım. Tuttuğunu koparan cinstenim. Kararlıyım, disiplinliyim, inatçıyım haksızlığa hiç gelemem.

- Kendinizde en çok sevdiğiniz şey nedir?

Şüphesiz bacaklarım. Bu kadar düzgün ve uzun bacaklarım olduğu için şükrediyorum. Zaten bu ay bacaklarımı sigortalatacağım.

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