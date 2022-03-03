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Tuğba Özerk'in saplantılı hayranına uzaklaştırma

#Tuğba Özerk#Erol Akbalık#Saplantılı Hayran
Tuğba Özerkin saplantılı hayranına uzaklaştırma

EZGİ Mola, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki ve Ceylan Ertem’in ardından şarkıcı Tuğba Özerk de saplantılı hayran mağduru olduğunu iddia ederek adliyenin yolunu tuttu.

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 Özerk, 7 yıldır kendisini taciz eden Erol Akbalık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Akbalık’ın, kendisini tehdit ederek haraç istediğini söyleyen Tuğba Özerk, “Annemin evine asılsız ihbar sonucu arama kararı çıkarıldı. Eve gelen polisler evde uyuşturucu madde araması yaptı. Hiçbir şey bulmadı. Erol Akbalık, annemi arayarak, ‘Ölene kadar kızının peşini bırakmayacağım’ diye tehditlerde bulundu. Can güvenliğimden endişe etmekteyim” dedi.

Akbalık hakkında soruşturma başlatılırken, mahkeme 1 ay uzaklaştırma kararı verdi. 

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'TEDAVİM BİTENE KADAR KÖŞEME ÇEKİLİYORUM'

Tupba Özerk yılbaşı gecesi Antalya'da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluştu. Özerk, sahnedeki dansı ve hareketleriyle dikkat çekti. Bazı dinleyiciler sosyal medyada görüntüleri paylaşıp "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

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Yaşanan olayın ardından Tuğba Özerk sessizliğini bozdu. Uzun zamandır, 'hipofiz tümörü' ile mücadele ettiğini belirten Özerk şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık cevap verme ve gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına haksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir.

Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım, hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım `Hipofiz Bezi Makroadenomu' tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu Tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken ‘yargısız infaz' yaparak, yaraya tuz basma `zevkinden' vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım. İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çakışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı, bu konuya kafa yoran, düşünen buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı ve bol müzikli günler. Sevgiyle kalın..."

Tuğba Özerk'in zor anları... Yerinde duramadı!Yılbaşı gecesinde Antalya'da konser veren Tuğba Özerk'in sahnedeki hareketleri olay oldu.
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#Tuğba Özerk#Erol Akbalık#Saplantılı Hayran

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