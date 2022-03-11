Tuğba Özay'ın 'Sil Baştan' performansı sosyal medyayı salladı

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Derin dekolteli pembe kıyafeti ile dikketleri üzerine çeken Özay, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' şarkısını seslendirdi

Özay'ın performansı sosyal medyada gündem oldu.

Tuğba Özay için 'Bu şarkı sana olmamış', 'Sesin yetmiyor', 'Keşke başka şarkı söyleseydin' yorumları yapıldı.

'DİLEDİĞİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ'

Ünlü modelden eleştirilere yanıt gecikmedi:

"10 saniyelik bir videoya bu kadar anlam yüklemek ... Stüdyoda seslendirilen bir şarkıyı, akustiği olmayan bir salon ortamıyla bir tutmaya çalışmak .. Dilediğinizi yazabilirsiniz .. Biz yine de sil baştan yazarız hayatı"