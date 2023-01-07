Tuğba Özay'ın baba özlemi dinmiyor

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Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay’ın şair babası İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden Özay yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay, “Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” dedi. İlhan Özay’ın cenazesi Karacaahmet’te toprağa verildi.
Tuğba Özay babasına olan özlemini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla dile getirdi.
Büyük usta , babam İLHAN ÖZAY’ın Bir Volkan Gibi kitabından VASİYETNAME adlı şiiri ;
Öldüğümde bir gün
özgürlük için..
yakılıp bedenim
çıplak bir tepede
atılsın küllerim
yeryüzüne ..
her zerrem
kırık umut bir parça
bir parça acıyla yoğrulu
düşsün toprağın rahmine ..
güneş yüklü bulutlarla birlikte
yel önünde savrulan tozlarım
katışsın kurtuluş türküsüne ..
Ve öldüğümde bir gün
barışı için insanlığın ..
dökülmesin gözyaşları ardımdan
çocuklarla birlikte
hep bir ağızdan ,
direniş türküleri çığrılsın savaş alanlarından ..
ta ki kalmayana dek
ezilen bir tek insan ,
atılsın özgürlük naraları
ölenlerin ardından …
İlhan Özay
Mayıs - 1985