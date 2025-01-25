×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tuğba Özay: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Tuğba Özay#Chemtrail#Sağlık Sorunları
Tuğba Özay: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:34

TUĞBA Özay, Denizli’ye yaptığı ziyaret sırasında hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Özay, sağlık sorunlarının nedeninin “chemtrail” adlı uçaklarından yayılan kimyasallar olduğunu iddia etti:

“Denizli’ye geldiğimde nefes alamamaya başladım. Acile kaldırıldım. Doktora ‘Havadan saçılan kimyasallara vücudum reaksiyon gösteriyor ve bu sebepten nefes alamıyorum’ dedim. Bizler hasta değiliz hasta ediliyoruz. Chemtrail yani kimyasal püskürtme ile küresel güçler tarafından zehirleniyoruz. Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallar. Bu her insanda farklı tepkimeye yol açıyor.”

Tuğba Özay: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuğba Özay#Chemtrail#Sağlık Sorunları

BAKMADAN GEÇME!