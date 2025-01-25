Tuğba Özay: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Özay, sağlık sorunlarının nedeninin “chemtrail” adlı uçaklarından yayılan kimyasallar olduğunu iddia etti:

“Denizli’ye geldiğimde nefes alamamaya başladım. Acile kaldırıldım. Doktora ‘Havadan saçılan kimyasallara vücudum reaksiyon gösteriyor ve bu sebepten nefes alamıyorum’ dedim. Bizler hasta değiliz hasta ediliyoruz. Chemtrail yani kimyasal püskürtme ile küresel güçler tarafından zehirleniyoruz. Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallar. Bu her insanda farklı tepkimeye yol açıyor.”