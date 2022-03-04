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Tuğba Büyüküstün: Annelik bir yol arkadaşlığı

#Tuğba Büyüküstün#Onur Saylak#Maya Saylak
Tuğba Büyüküstün: Annelik bir yol arkadaşlığı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instyle Dergisi’nin mart sayısına röportaj verdi.

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Dergiye kapak olan Büyüküstün hem yeni projelerini hem de anneliğini anlattı.

Onur Saylak ile evliliğinden doğan ikiz kızlarının 10 yaşında olduğunu söyleyen oyuncu, “Onlar büyürken sizde neler değiştirdiler” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tam olarak neleri değiştirdiler bilemiyorum ama sürekli değişiyoruz, dönüşüyoruz. Hep beraber, bu hayatın içinde…”

Anneliğe, yol arkadaşlığı olarak baktığını da söyleyen Büyüküstün, “İçinden çıkamadığım durumlarda hep bunu hatırlatıyorum kendime. Yapabileceğim en iyi şey, onların ihtiyaç duyduğu noktada dayanacakları bir omuz olmak ve ihtiyaç duydukları ölçüde yanlarında olmak” diye konuştu.

Tuğba Büyüküstün: Annelik bir yol arkadaşlığı

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