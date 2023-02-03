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Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: 9 kere evlendim!

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#Tuğba Altıntop#Rafet El Roman#İmam Nikâhı
Tuğba Altıntoptan şaşırtan itiraf: 9 kere evlendim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:35

Eski Türkiye güzeli ve sunucu Tuğba Altıntop yaptığı evlilik açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Altıntop konuk olduğu Ensonhaber’in YouTube kanalında “7 Kocalı Hürmüz’den fazlayım. 9 kere evlendim” dedi.

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Eski model ve sunucu Tuğba Altıntop Ensonhaber’in YouTube kanalında Magazin Müdürü İlker Koç’un konuğu oldu.

1996 yılında nikâh masasına oturduğu ünlü şarkıcı Rafet El Roman’la 2003 yılında yollarını ayıran Altıntop programda şok edici bir itiraf yaptı.

Rafet El Roman’la evliliğinden 2 kızı olan Tuğba Altıntop, İlker Koç’un “Resmi evlilik yapmadan imam nikâhın oldu mu” sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti: “7 kocalı Hürmüz’den fazlayım. 8 imam, 1 resmi nikâh kıydım. Rafet dışındakileri tanımıyorsunuz. 2.5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu.”

Tuğba Altıntoptan şaşırtan itiraf: 9 kere evlendim

‘Kızlarını sattı’ dediler

Tuğba Altıntop, “Rafet’ten boşanırken 20 bin TL tazminat aldım. O zaman ‘Bu parayı da istemiyorum’ dedim. Çünkü bir kızıma 10, öbürüne de 10 şeklinde yorumlanacaktı. ‘Kızlarını sattı diye manşet atılacak’ dedim. Gerçekten de öyle manşetler atılmıştı” dedi.

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Yeniden evlenmek istiyorum

Altıntop, “Ben olmayınca yeter ki boşanayım derdindeyim” dedi. Yeniden evlenmek istediğini de belirten Tuğba Altıntop, “Allah izin verirse tabii ki resmi ve imam nikâh olmak kaydıyla aklımdaki kişiyle evlenirim” şeklinde konuştu.

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#Tuğba Altıntop#Rafet El Roman#İmam Nikâhı

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