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Tuba Ünsal'ın gözyaşları

#Tuba Ünsal#Adı Aylin#Aylin Devrimel Radomisli Cates
Tuba Ünsalın gözyaşları
Sayit DURMAZ

Ayşe Kulin’in çok satan romanı “Adı Aylin”i üç yıllık bir çabanın ardından tiyatro sahnesine taşıyan Tuba Ünsal, gala gecesinde gözyaşlarını tutamadı. Mutluluktan ağlayan Ünsal, “kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor” diye konuştu.

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Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin”, Tuba Ünsal’ın prodüksiyonuyla tiyatro sahnesine aktarıldı.

Tuba Ünsalın gözyaşları

Oyun, önceki akşam Zorlu PSM’de düzenlenen galayla prömiyer yaptı. Gala gecesinde, oyunun hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Tuba Ünsal, gözyaşlarına hakim olamadı.
Tuba Ünsalın gözyaşları

Oldukça duygulu anlar yaşayan Ünsal, “Güzel bir maceraydı, çok heyecanlıydık. Hazırlık üç sene sürdü, dört aydır prova yapıyoruz. Hepsinin tek tek ayrı yeri var, ekibimizle gurur duyuyorum. Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı, onun için çok gururluyum” diyerek gözyaşları içinde duygularını aktardı. Pelin Karahan, Ece Sükan, Hatice Aslan, Müge Boz gibi ünlü isimler de galaya katılarak Tuba Ünsal’ı yalnız bırakmadı. 
Tuba Ünsalın gözyaşları

“Mutluluktan uçuyorum”
Oyunun yazarı Ayşe Kulin, “Tuba o kadar azimli ki ona hayranlığım sonsuz. Ben gözlerime inanamıyorum, mutluluktan uçuyorum. Her şeye bayıldım, bütün ekibe teşekkür ederim” diye konuştu.

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Tuba Ünsalın gözyaşları

Caner Erdeniz-Müge Boz

Tuba Ünsalın gözyaşları

Pelin Karahan-Bedri Güntay

Tuba Ünsalın gözyaşları

Ece Sükan

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#Tuba Ünsal#Adı Aylin#Aylin Devrimel Radomisli Cates

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