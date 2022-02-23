Tuba Ünsal'ın gözyaşları

Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin”, Tuba Ünsal’ın prodüksiyonuyla tiyatro sahnesine aktarıldı.
Oyun, önceki akşam Zorlu PSM’de düzenlenen galayla prömiyer yaptı. Gala gecesinde, oyunun hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Tuba Ünsal, gözyaşlarına hakim olamadı.
Oldukça duygulu anlar yaşayan Ünsal, “Güzel bir maceraydı, çok heyecanlıydık. Hazırlık üç sene sürdü, dört aydır prova yapıyoruz. Hepsinin tek tek ayrı yeri var, ekibimizle gurur duyuyorum. Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı, onun için çok gururluyum” diyerek gözyaşları içinde duygularını aktardı. Pelin Karahan, Ece Sükan, Hatice Aslan
, Müge Boz gibi ünlü isimler de galaya katılarak Tuba Ünsal’ı yalnız bırakmadı. “Mutluluktan uçuyorum”
Oyunun yazarı Ayşe Kulin, “Tuba o kadar azimli ki ona hayranlığım sonsuz. Ben gözlerime inanamıyorum, mutluluktan uçuyorum. Her şeye bayıldım, bütün ekibe teşekkür ederim” diye konuştu.Caner Erdeniz-Müge Boz
Pelin Karahan-Bedri Güntay
Ece Sükan