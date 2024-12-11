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Tuba Ünsal'dan 'izinsiz görüntü' davası

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#Tuba Ünsal#Mahkeme#Dava
Tuba Ünsaldan izinsiz görüntü davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:22

TUBA Ünsal, sözleşme süresi sona ermesine rağmen görüntülerini izinsiz şekilde kullandığı ve ücretini ödemediği iddiasıyla Neolife İthalat İhracat AŞ’ye alacak davası açtı.

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 İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre vitamin takviyesi şirketi, sözleşme süresi sona ermesine rağmen oyuncunun fotoğraf ve videolarını izinsiz şekilde ticari amaçlı kullanmaya devam etti.

Şirket ayrıca sözleşme kapsamında Tuba Ünsal’a ödenmesi gereken ücreti de vermedi. Davanın ilk duruşmasına Tuba Ünsal’ın avukatı ile Neolife İthalat İhracat AŞ’nin avukatı katıldı.

Ünsal’ın avukatı, “Alacağımız vardır. Davalının haksız tecavüzünün önlenmesini istiyoruz” dedi.

Neolife İthalat İhracat AŞ’nin avukatı ise Tuba Ünsal’ın iddia ettiği ödemeleri yaptıklarını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, davalı şirketin haksız tecavüz oluşturan kullanımlarının bulunup bulunmadığının tespiti için dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

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#Tuba Ünsal#Mahkeme#Dava

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