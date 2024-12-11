Tuba Ünsal'dan 'izinsiz görüntü' davası

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre vitamin takviyesi şirketi, sözleşme süresi sona ermesine rağmen oyuncunun fotoğraf ve videolarını izinsiz şekilde ticari amaçlı kullanmaya devam etti.

Şirket ayrıca sözleşme kapsamında Tuba Ünsal’a ödenmesi gereken ücreti de vermedi. Davanın ilk duruşmasına Tuba Ünsal’ın avukatı ile Neolife İthalat İhracat AŞ’nin avukatı katıldı.

Ünsal’ın avukatı, “Alacağımız vardır. Davalının haksız tecavüzünün önlenmesini istiyoruz” dedi.

Neolife İthalat İhracat AŞ’nin avukatı ise Tuba Ünsal’ın iddia ettiği ödemeleri yaptıklarını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, davalı şirketin haksız tecavüz oluşturan kullanımlarının bulunup bulunmadığının tespiti için dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.