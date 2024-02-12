Tuba Ünsal eski kiracısı Pucca'yı anlattı: 'Evimi mahvetti' demek az kalır!

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Pucca adı ile tanınan Selen Pınar Işık’ın ev sahibi Jale Tuncer, sosyal medya hesabından sitem etmiş ve Işık’ın 16 aydır kira ödemediğini iddia etmişti.

'İYİLİKTEN MARAZ DOĞDU'

Jale Tuncer’in "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" mesajının ardından Selen Pınar Işık Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınladı.

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'ZOR GÜNLERDİ'

Pucca “Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm." dedi ve evi boşaltma sürecinde olduğunu söyledi.

'BENİM EVİMDE KİRACIYDI'

Ev sahibi-kiracı tartışmasına oyuncu Tuba Ünsal da dahil oldu. Pucca’nın eski ev sahibi olan Ünsal, Instagram sayfasından Jale Tuncer’e destek verdi:

“Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca’nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…”

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