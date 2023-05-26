Tuba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan Paris'ten döndü

Haberin Devamı

ROMANTİK TATİL

Bir süredir Serdar Turan’la aşk yaşayan ve sevgilisiyle sık sık yurt dışında tatil yapan Tuba Ünsal’ın son durağı Fransa oldu. ‘Âşıklar şehri’ Paris’te romantik günler geçiren çift, İstanbul’a önceki gün döndü. Ünsal ve Turan, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

YORGUN VE BİTKİN

Karşılarında basın mensuplarını bulunca şaşıran çiftten Tuba Ünsal, “Paris’ten geldik. Çok yorgunuz. Kendimi çok bitkin hissediyorum. Bir an önce kendimi eve atmak istiyorum. Sonra konuşuruz” dedi ve sevgilisiyle beraber evinin yolunu tuttu.