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Tuba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan Paris'ten döndü

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Serdar Turan#İstanbul Havalimanı
Tuba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan Paristen döndü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 08:01

Tuba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan, Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

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ROMANTİK TATİL

Bir süredir Serdar Turan’la aşk yaşayan ve sevgilisiyle sık sık yurt dışında tatil yapan Tuba Ünsal’ın son durağı Fransa oldu. ‘Âşıklar şehri’ Paris’te romantik günler geçiren çift, İstanbul’a önceki gün döndü. Ünsal ve Turan, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

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YORGUN VE BİTKİN

Karşılarında basın mensuplarını bulunca şaşıran çiftten Tuba Ünsal, “Paris’ten geldik. Çok yorgunuz. Kendimi çok bitkin hissediyorum. Bir an önce kendimi eve atmak istiyorum. Sonra konuşuruz” dedi ve sevgilisiyle beraber evinin yolunu tuttu.

Tuba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan Paristen döndü




 

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#Tuba Ünsal#Serdar Turan#İstanbul Havalimanı

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