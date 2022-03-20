Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım

Haberin Devamı

Tuba Ünsal "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu:



Haberin Devamı

"Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım, babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaannem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin, onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim. Sonra dinin modern toplumdaki tabuları ve üzerindeki baskıyla bir anda kendimi meditasyon yaparken, anlamadığım dilde Sanskritçe mantralar dinlerken buldum. Sonra aslında 'kolektif dua' diye bir şey olduğunu keşfettim, yani bu topraklarda herkesin ortak ettiği duanın titreşiminin mucizelerini gördüm. Şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var. Yogadaki balasana pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı "Boyun eğmek, teslim olmak." Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm"

REVİZE EDİLDİ

YENİDEN SAHNEDE

Ayşe Kulin’in “Adı Aylin” romanını tiyatro sahnesine uyarlayan Tuba Ünsal, oyun gala gecesi birçok eleştiri alınca gösterimi ertelemişti. Oyun metninin yeniden düzenlendiğini söyleyen Ünsal, “Oyunun yeni tarihleri bu hafta açıklanacak” dedi.



Gözden Kaçmasın Tuba Ünsal'ın gözyaşları Haberi görüntüle

İKİ yıllık çabanın ardından Ayşe Kulin’in çok satan romanı “Adı Aylin”i sahneye koyan Tuba Ünsal, 21 Şubat’ta yapılan Zorlu PSM’deki galadan sonra çeşitli eleştiriler almıştı. Oyunun uzunluğu, senaryodaki tutarsızlıklar ve koreografinin oturmadığı yönünde eleştirilen oyunun Zorlu PSM’deki gösterimi iptal edilmişti. 4 milyon TL’ye mal olan oyun, eleştirilerin ardından senaryo revizyonu kararı aldı. İlk kez açıklama yapan Ünsal, sorunların yeteri kadar prova yapamadıklarından kaynaklandığını söyledi: “Zorlu PSM’nin, ‘Biz konser yapıp kâr elde ediyoruz, büyük sahneye prova için gün veremeyiz’ demesiyle oyun çıkmaza girdi. Bu süreçte strese dayanamadım ve hastaneye kaldırıldım. Provalar için yeterli zamanı vermeyen Zorlu PSM ile yolları ayırdık.”Gala gecesi basın mensuplarının karşısında gözyaşlarını tutamayan Tuba Ünsal, “Ağlamam çok konuşuldu. Aslında bu süreçte ne kadar imkânsızlıklar içinde buraya gelebildiğimizi anlatmaya çalıştığım için ağladım” dedi. Daha önce Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” romanını tiyatro sahnesine uyarladığını da hatırlatan Ünsal, “Galada aldığımız yorumlara göre oyunu revize etmiş ve üç yıl kapalı gişe oynamıştık. Şimdi aynı yöntemi ‘Adı Aylin’ için de uyguluyoruz” dedi. Senaryonun revize edildiğini söyleyen oyuncu, “İki gün önce daha Ayşe Kulin’le yemekteydim. Ayşe Hanım en başından bu yana yanımızda. Oyunun revize edileceğini zaten duyurmuştuk. Her oyun galadan sonra böyle bir sürece girer. Kendisiyle de bu noktaları konuştuk. Oyun metninin kısalması ve diğer bazı hususlar hakkında hemfikir olduk” dedi. Turkcell’in sponsor olduğu oyunun yeniden sahneleneceğini söyleyen Ünsal, “Oyunun yeni tarihlerini bu hafta açıklayacağız ve son halini sunacağız. Kültür Bakanlığı ve Turkcell’in destekleriyle oyun tekrar sahnelenmeye başlayacak” diye konuştu.