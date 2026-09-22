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Tuba Ünsal kızı Sare için Paris'e yerleşti! ‘Kaçalım anne, bırakma beni’

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#Tuba Ünsal#Paris#Lycee Moliere
Tuba Ünsal kızı Sare için Parise yerleşti ‘Kaçalım anne, bırakma beni’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 14:20

Oyuncu Tuba Ünsal, hayatında yeni bir sayfa açtı. Kızı Sare'nin Fransa'nın başkenti Paris'teki bir sanat okuluna kabul edilmesinin ardından Ünsal, oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e yerleşti. Ünlü oyuncu, kızının okulunun ilk gününde yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncu Tuba Ünsal, çocuklarının eğitimi için önemli bir karar aldı. Ünsal'ın kızı Sare, Paris'te bulunan sanat okullarından Lycee Moliere'e kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Ünsal, oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e taşındı.

Yeni hayatına dair duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Ünsal, son bir ayın kendisi için oldukça yoğun geçtiğini ifade etti.

"PARİS'TE OKUYACAK"

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Bu yaşadığım bir ayı bir ben, bir gökyüzü, bir de gözyaşlarımın aktığı tüm şehirler biliyor... Sare, Paris'te tiyatro okuyacak. Evrenin tersinin düzüne kafa tuttuğu bu zamanda siz olmasanız ben ne yapardım. Şükran, şükran” ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal kızı Sare için Parise yerleşti ‘Kaçalım anne, bırakma beni’

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Kızının ilk okul gününde duygusal anlar yaşadı

Tuba Ünsal, kızı Sare'yi okulunun ilk gününde yalnız bırakmadı. Kızını sınıfına götüren Ünsal, yaşadığı duygusal anları da takipçileriyle paylaştı.

Ünsal, kızının okulun kapısında elini tuttuğunu belirterek, “Elimi tuttu, ‘Kaçalım anne, bırakma beni’ dedi. Sınıfa kadar müdür, o, ben yürüdük. Sınıfa girdi, Fransızca kendini tanıttı. O kapı kapandığında gözyaşlarım aktı. Şimdi okul kapısında bekliyorum” sözleriyle yaşadığı heyecanı ve hüznü anlattı.

Tuba Ünsal kızı Sare için Parise yerleşti ‘Kaçalım anne, bırakma beni’

Kızının yeni eğitim hayatına başlamasıyla birlikte Paris'te yeni bir düzen kuran Ünsal'ın paylaşımı, takipçilerinden de çok sayıda destek ve iyi dilek mesajı aldı.

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#Tuba Ünsal#Paris#Lycee Moliere

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