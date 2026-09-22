Tuba Ünsal kızı Sare için Paris'e yerleşti! ‘Kaçalım anne, bırakma beni’

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Oyuncu Tuba Ünsal, çocuklarının eğitimi için önemli bir karar aldı. Ünsal'ın kızı Sare, Paris'te bulunan sanat okullarından Lycee Moliere'e kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Ünsal, oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e taşındı.

Yeni hayatına dair duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Ünsal, son bir ayın kendisi için oldukça yoğun geçtiğini ifade etti.

"PARİS'TE OKUYACAK"

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Bu yaşadığım bir ayı bir ben, bir gökyüzü, bir de gözyaşlarımın aktığı tüm şehirler biliyor... Sare, Paris'te tiyatro okuyacak. Evrenin tersinin düzüne kafa tuttuğu bu zamanda siz olmasanız ben ne yapardım. Şükran, şükran” ifadelerini kullandı.

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Kızının ilk okul gününde duygusal anlar yaşadı

Tuba Ünsal, kızı Sare'yi okulunun ilk gününde yalnız bırakmadı. Kızını sınıfına götüren Ünsal, yaşadığı duygusal anları da takipçileriyle paylaştı.

Ünsal, kızının okulun kapısında elini tuttuğunu belirterek, “Elimi tuttu, ‘Kaçalım anne, bırakma beni’ dedi. Sınıfa kadar müdür, o, ben yürüdük. Sınıfa girdi, Fransızca kendini tanıttı. O kapı kapandığında gözyaşlarım aktı. Şimdi okul kapısında bekliyorum” sözleriyle yaşadığı heyecanı ve hüznü anlattı.

Kızının yeni eğitim hayatına başlamasıyla birlikte Paris'te yeni bir düzen kuran Ünsal'ın paylaşımı, takipçilerinden de çok sayıda destek ve iyi dilek mesajı aldı.