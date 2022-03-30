Tuba Ünsal: Kazandığım parayı tiyatroya yatırdım

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4 milyon TL’ye mal olan oyun, bu eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı. Ünsal önceki gün katıldığı bir davette kredi çekerek tiyatro oyunu için bütçe sağladığını söyledi:

“Profesyonel bir iş kadınıyım. Yaklaşık 8 senedir kendi yapım şirketimde film ve tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Tiyatrodan kazandığım parayı, yine tiyatroya yatırdım. İnsanlar bu yüzden bana deli gözüyle baktı. Ama bu benim mutlu olduğum şeylerden biri.”

UMURUMDA DEĞİL

Oyuncu, “Sosyal medyada ‘Namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim’ sözleriniz nasıl tepki aldı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim. Ve binlerce mesaj aldım. Bu açıklamada bir problem görmüyorum. Fransa’daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben de bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umurumda değil.”