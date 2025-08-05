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Tuba Ünsal: Çeşme’de sözlü saldırıya uğradım

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#Tuba Ünsal#İstanbul#Çeşme
Tuba Ünsal: Çeşme’de sözlü saldırıya uğradım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 08:27

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Çeşme’de sözü saldırıya uğradığını açıkladı.

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Ünlü oyuncu, çocukları Sare ve Civan’la birlikte bir antikacıda gezerken tanımadığı bir kadının kendisine yaklaşarak sert sözler söylediğini belirtti:

“Kadın yanıma gelip ‘Ben Mim Kemal Öke’nin kızıyım, sizi bir konuda eleştirmek istiyorum’ dedi. Dinlemeye devam ettim. ‘Siz bazı paylaşımlarınızda Konstantinopolis etiketliyorsunuz. Size yakışmadı, orası İstanbul, yazamazsınız’ diye çıkıştı.”

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Çocuklarıma üzüldüm

Ünsal, kadına etiketin oynadığı dönem dizisine ait olduğunu hatırlattığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Kadına ‘Hikâyenin geçtiği yer İstanbul değil. Biz oyuncular o dünyanın gerçekliğini kurmakla yükümlüyüz’ dedim ama dinlemedi.

Tuba Ünsal: Çeşme’de sözlü saldırıya uğradım

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‘Sen o diziden önce Tuba Ünsal’dın. Bir de asker kızı olacaksın. Baban mezarında ters dönüyordur’ dedi. Sessizce Civan’a ve Sare’ye baktım. Onlar da bana baktılar. Müthiş terörize olmuşlardı. Kendime değil, çocukların önünde bir annenin böyle hedef alınmasına üzüldüm.”

 

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#Tuba Ünsal#İstanbul#Çeşme

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