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Tuba sezonu açtı

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Büyüküstün#Bodrum#Oyuncu
Tuba sezonu açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 08:18

Tuba Büyüküstün tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

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Bir hafta boyunca Gündoğan’daki bir otelde konaklayan ünlü oyuncu, zamanının büyük bölümünü kitap okuyarak ve resim yaparak geçirdi.

Tuba sezonu açtı

Büyüküstün tatilinin son günü havuz başında görüntülendi.

Tuba sezonu açtı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu, kısa süre sonra odasına döndü. 

Tuba sezonu açtı

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Hem iş hem tatil

Zeynep Bozkaya’nın sunduğu Dream Türk ekranlarının sevilen müzik-magazin programı “50 Fifty”nin konuğu Zeynep Mansur oldu. Bozkaya ve Mansur, Manavgat’taki Sunthalia Hotel’de yapılan çekimlerin aralarında soluğu denizde aldı.

Tuba sezonu açtı

Mansur, yeni şarkısı “Yıllar Sonra”nın gördüğü ilgiden memnun olduğunu da söyledi: “2 günlük seyahat iyi geldi. Yoğun geçen günlerin ardından hem çekim yaptık hem eğlendik.”

Havuz başında

Oyuncu Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından tatil anlarını paylaşmaya devam ediyor.

Tuba sezonu açtı

Kıratlı önceki gün siyah bikinisi ile havuz başında verdiği pozları “Repo gibi repo” notuyla hayranlarının beğenisine sundu. Oyuncunun fotoğrafları birçok beğeni ve yorum aldı.

Tuba sezonu açtı

Tatilden sonra düet gelecek

Müjde Uzman ve Murat Balcı arkadaşlarıyla beraber tatile çıktı. Tekne tatilini tercih eden ikili, Göcek koylarına demir attı. Uzman ve Balcı yakında bir şarkıda düet yapacaklarını da duyurdu.

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Tuba sezonu açtı

Denize Sevdalı

Deniz tutkusuyla bilinen Ata Demirer lüks bir tekne satın aldı.

Ata Demirer, ‘Sevdalı’ adlı teknesinin fotoğrafını “Hoş geldin kızım” notuyla paylaştı. Ünlü komedyene “Hayırlı olsun” mesajları yağdı.

Tuba sezonu açtı

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#Tuba Büyüküstün#Bodrum#Oyuncu

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