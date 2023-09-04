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Tuba Büyüküstün'ün ‘lüks’ü

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#Tuba Büyüküstün#Oyuncu#Paris
Tuba Büyüküstünün ‘lüks’ü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 07:50

“Lüks nedir?” videosuyla gündem olan Tuba Büyüküstün, Paris’teki evinden paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEMDE

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Tuba Büyüküstün, son olarak “Lüks nedir?” paylaşımıyla gündem olmuştu. Oyuncu, “Düşünüyorum, lüks nedir?” sözleriyle başlayan o videosunda takipçilerine şöyle sormuştu:

“Çok paran olması ve o parayla arabalar, jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek; sakin, sade ya da deli. Kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?”

Tuba Büyüküstünün ‘lüks’ü

“PARİS’TEN FELSEFE YAPMAKTIR LÜKS”

Uzun süredir ikiz çocuklarıyla birlikte PARİS’te yaşamını sürdüren Tuba Büyüküstün, çok konuşulan bu sözlerinin ardından şehirdeki evinden paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Oyuncunun Paris’te kiraya verdiği bir evi daha olduğu iddiası gündeme oturdu. Büyüküstün’ün paylaşımına “Paris’teki evimden doğduğum coğrafyaya felsefe yapmaktır lüks” şeklinde yorumlar yapıldı.

 

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#Tuba Büyüküstün#Oyuncu#Paris

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