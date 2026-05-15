×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tuba Büyüküstün yıldızlar arasında!

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Büyüküstün#Saint-Tropez#Zoe Saldana
Tuba Büyüküstün yıldızlar arasında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 08:36

Tuba Büyüküstün, marka elçisi olduğu mücevher markasının Saint-Tropez’de düzenlediği “High Jewellery” etkinliğine katıldı. Ünlü oyuncu davette aralarında Tilda Swinton, Zoe Saldana ve Virginie Efira’nın olduğu dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geldi.

Haberin Devamı

ŞIKLIĞIYLA BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLADI

Dünyaca ünlü mücevher markası Cartier’in Türkiye yüzü olan Tuba Büyüküstün, Fransa’nın gözde tatil beldesi Saint-Tropez’de düzenlenen özel bir davete katıldı.

Ünlü oyuncu markanın “Le Choeur des Pierres” adlı yeni koleksiyonunun tanıtımı için verilen özel öğle yemeğinde, şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Tuba Büyüküstün yıldızlar arasında

AYNI MASAYI PAYLAŞTI

Bu seçkin uluslararası davete hem Türkiye’den hem de Orta Doğu’dan katılan tek oyuncu olma unvanını taşıyan Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü yıldızlarla yan yana geldi.

Oscar ödüllü Zoe Saldana ve Tilda Swinton’ın yanı sıra ünlü oyuncular Shu Qi ve Virginie Efira ile aynı masayı paylaşan Tuba Büyüküstün, samimi tavırlarıyla da dikkat çekti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuba Büyüküstün#Saint-Tropez#Zoe Saldana

BAKMADAN GEÇME!