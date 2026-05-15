Tuba Büyüküstün yıldızlar arasında!

Haberin Devamı

ŞIKLIĞIYLA BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLADI

Dünyaca ünlü mücevher markası Cartier’in Türkiye yüzü olan Tuba Büyüküstün, Fransa’nın gözde tatil beldesi Saint-Tropez’de düzenlenen özel bir davete katıldı.

Ünlü oyuncu markanın “Le Choeur des Pierres” adlı yeni koleksiyonunun tanıtımı için verilen özel öğle yemeğinde, şıklığıyla tüm bakışları üzerine topladı.

AYNI MASAYI PAYLAŞTI

Bu seçkin uluslararası davete hem Türkiye’den hem de Orta Doğu’dan katılan tek oyuncu olma unvanını taşıyan Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü yıldızlarla yan yana geldi.

Oscar ödüllü Zoe Saldana ve Tilda Swinton’ın yanı sıra ünlü oyuncular Shu Qi ve Virginie Efira ile aynı masayı paylaşan Tuba Büyüküstün, samimi tavırlarıyla da dikkat çekti.