Tuba Büyüküstün: Güzel olduğumu düşünmüyorum

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Tuba Büyüküstün, Emel Özuğur’un Youtube’da yayınlanan “Yargısız” programına konuk oldu.

Oyuncu, kendisine iltifat edildiğinde utandığını söyledi ve ekledi: “Ben iltifatı almakta çok zorlanıyorum.”

Oyuncu, “Güzel bir kadın olduğuna karar verdiğin bir günü hatırlıyor musun?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben güzel bir kadın olduğumu düşünmüyorum. Bunu insanlar söyledi. Ben ise aynaya baktığımda güzel bir kadın görmüyorum. Kendimi tanımıyorum. Bu kim? Eskiden aynada gözümün içine baktığımda sadece tanıdık bir şey görüyordum.”

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Tuba Büyüküstün, iltifat alma konusunda çalışmalar yaptığını belirtti ve güzellikle ilgili ön yargılara dair şunları söyledi:





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FİZİKSEL VAROLUŞUMA DÜŞMANDIM

“Çocukluğumdan beri güzelsin lafı bana çok kötü şeyleri anımsatıyordu. 5-6 yaşlarındayken anaokulu öğretmenim ‘Ne güzel, kâğıt bebek gibi’ dedi. Eskiden gazetelerden kâğıt bebekler çıkar, onları giydirirdin. Kâğıt olduğundan da bir süre sonra yıpranır, kırışır ve çöpe giderdi. İlk gözümde canlanan buydu. 15-16 yaşlarındayken de arkadaşlarım beni tanımadan önce ‘Ay çok güzel kız, kesin aptaldır ya da kibirlidir’ diye düşünürmüş. Bu ön yargılar fiziksel varoluşuma dair bende bir düşmanlık oluşturdu.”





RİMELİ NADİR SÜRÜYORUM

Programda makyajsız haliyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün, rimel bile sürmediğini söyledi: “Yıllarca hiç rimel kullanmadım. Yaş aldıkça çok nadir rimel sürüyorum.”





VİRAL OLAN GÖRSELE ÇOK ÜZÜLDÜM

Tuba Büyüküstün, direk dansçı olarak rol aldığı ‘Sultana’ filmindeki görsellerindeki koltuk altına bazı sosyal medya kullanıcılarının photoshop ile kıl kökleri eklemesi hakkında konuştu: “Viral olan görsellere çok üzüldüm. Bir iş yapmışsın, uğraşmışsın, acılar çekmişsin orada ve iş daha çıkmadan yok koltuk altı kılı konuşuluyor. Kırıcı bir şey. Yapay zekâ

ile kıl köklerini belirginleştirmişler. Kendince bir sanat yapmış, gündeme oturmuş ve eminim de çok mutlu olmuştur gördükçe.”