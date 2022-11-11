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Tuba Büyüküstün figürünü ziyaret etti

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#Tuba Büyüküstün#Madame Tussauds İstanbul#Türkiye
Tuba Büyüküstün figürünü ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:06

Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’da yer alacak.

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Ünlü oyuncu, Londra’da yapımı devam eden figürünü yerinde görmek için önceki gün İngiltere’ye gitti.

Madame Tussauds Londra Stüdyosu’nun sanatçılarıyla fikirlerini paylaşan Büyüküstün’ün saç, göz ve ten rengi örnekleri alındı.

Tuba Büyüküstün figürünü ziyaret etti

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu, figürünün yapım aşamasında da her detayla yakından ilgilendi.

Ünlü oyuncu, figürün son halini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Büyüküstün’ün balmumu figürü önümüzdeki aylar içerisinde hazır olacak.

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#Tuba Büyüküstün#Madame Tussauds İstanbul#Türkiye

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