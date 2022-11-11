Tuba Büyüküstün figürünü ziyaret etti

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Ünlü oyuncu, Londra’da yapımı devam eden figürünü yerinde görmek için önceki gün İngiltere’ye gitti.

Madame Tussauds Londra Stüdyosu’nun sanatçılarıyla fikirlerini paylaşan Büyüküstün’ün saç, göz ve ten rengi örnekleri alındı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu, figürünün yapım aşamasında da her detayla yakından ilgilendi.

Ünlü oyuncu, figürün son halini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Büyüküstün’ün balmumu figürü önümüzdeki aylar içerisinde hazır olacak.