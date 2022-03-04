Tuba Büyüküstün: Annelik bir yol arkadaşlığı

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Dergiye kapak olan Büyüküstün hem yeni projelerini hem de anneliğini anlattı.

Onur Saylak ile evliliğinden doğan ikiz kızlarının 10 yaşında olduğunu söyleyen oyuncu, “Onlar büyürken sizde neler değiştirdiler” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tam olarak neleri değiştirdiler bilemiyorum ama sürekli değişiyoruz, dönüşüyoruz. Hep beraber, bu hayatın içinde…”

Anneliğe, yol arkadaşlığı olarak baktığını da söyleyen Büyüküstün, “İçinden çıkamadığım durumlarda hep bunu hatırlatıyorum kendime. Yapabileceğim en iyi şey, onların ihtiyaç duyduğu noktada dayanacakları bir omuz olmak ve ihtiyaç duydukları ölçüde yanlarında olmak” diye konuştu.