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Torununun cinsiyeti belli oldu...Sibel Can babaanne oluyor

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#Engincan Ural#Merve Kaya#Sibel Can
Torununun cinsiyeti belli oldu...Sibel Can babaanne oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 02:23

ÜNLÜ sanatçı Sibel Can babaanne oluyor. Sanatçının Hakan Ural’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti.

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 8 Ekim 2022’de nikâh masasına oturan çift, ilk bebeklerini bekliyor. Doğum için gün sayan Merve Kaya önceki gün ‘baby shower’ partisi düzenledi.

Torununun cinsiyeti belli oldu...Sibel Can babaanne oluyor

Partiye, Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın da aralarında olduğu birçok ünlü isim katıldı. Merve Kaya’nın hamilelik pozunu görenler, Sibel Can’a tebrik mesajları yağdırdı.
Torununun cinsiyeti belli oldu...Sibel Can babaanne oluyor

Engincan Ural ve Merve Kaya’nın bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.
Torununun cinsiyeti belli oldu...Sibel Can babaanne oluyor

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#Engincan Ural#Merve Kaya#Sibel Can

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