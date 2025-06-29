Torununun cinsiyeti belli oldu...Sibel Can babaanne oluyor

Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 02:23
ÜNLÜ sanatçı Sibel Can babaanne oluyor. Sanatçının Hakan Ural’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti.
8 Ekim 2022’de nikâh masasına oturan çift, ilk bebeklerini bekliyor. Doğum için gün sayan Merve Kaya önceki gün ‘baby shower’ partisi düzenledi.
Partiye, Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın da aralarında olduğu birçok ünlü isim katıldı. Merve Kaya’nın hamilelik pozunu görenler, Sibel Can
’a tebrik mesajları yağdırdı.Engincan Ural
ve Merve Kaya’nın bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.