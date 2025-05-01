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Torreira’nın yeni gözdesi

Güncelleme Tarihi:

#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Nişantaşı
Torreira’nın yeni gözdesi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 08:22

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira önceki gün kız arkadaşıyla Nişantaşı’nda görüntülendi. Devrim Özkan’la ilişkisi biten Torreira muhabirleri görünce kendisinden uzaklaşan kız arkadaşını sakinleştirdi.

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Galatasaray’ın ‘atom karınca’ lakaplı Arjantinli futbolcusu Lucas Torreira, sahalarda olduğu kadar aşk hayatında da hızlı çıktı.

Devrim Özkan’la bir yılı aşkın süren ilişkisini bitiren Torreira’nın adı birçok sosyal medya ünlüsüyle anılmıştı. Ünlü futbolcu bu kez gizemli kız arkadaşıyla Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

Torreira’nın yeni gözdesi

ZIT YÖNE YÜRÜDÜ

Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen ikili aynı fotoğraf karesine girince ne yapacağını şaşırdı. Soğukkanlılığını koruyan Torreira, panikleyip zıt yöne dönerek yürüyen kız arkadaşını yanına çağırdı.

İkilinin aralarına mesafe koyarak yürümesi dikkat çekti. Ünlü futbolcu, ardından kız arkadaşıyla otomobiline binip oradan ayrıldı.

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Torreira’nın yeni gözdesi

 

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#Lucas Torreira#Devrim Özkan#Nişantaşı

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