Torreira’nın yeni gözdesi

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Galatasaray’ın ‘atom karınca’ lakaplı Arjantinli futbolcusu Lucas Torreira, sahalarda olduğu kadar aşk hayatında da hızlı çıktı.

Devrim Özkan’la bir yılı aşkın süren ilişkisini bitiren Torreira’nın adı birçok sosyal medya ünlüsüyle anılmıştı. Ünlü futbolcu bu kez gizemli kız arkadaşıyla Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

ZIT YÖNE YÜRÜDÜ

Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen ikili aynı fotoğraf karesine girince ne yapacağını şaşırdı. Soğukkanlılığını koruyan Torreira, panikleyip zıt yöne dönerek yürüyen kız arkadaşını yanına çağırdı.

İkilinin aralarına mesafe koyarak yürümesi dikkat çekti. Ünlü futbolcu, ardından kız arkadaşıyla otomobiline binip oradan ayrıldı.

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