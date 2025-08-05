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Toronto'da duygusal anlar... 'Seni ziyaret etmemem imkansızdı'

Güncelleme Tarihi:

#Seyyal Taner#Erkin Koray#Toronto
Torontoda duygusal anlar... Seni ziyaret etmemem imkansızdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 11:51

Türk müziğinin efsane isimlerinden Seyyal Taner, rock müziğinin duayeni Erkin Koray'ın Toronto'daki mezarını ziyaret etti. Taner, duygusal bir anı yaşadığı o anları sosyal medyada paylaştı.

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Anadolu rock ve hard rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray, 7 Ağustos 2023'te 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray, Toronto'da sessiz sedasız bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı ve Westminster Mezarlığı'na defnedildi.

Tatil için Kanada'da bulunan usta sanatçı Seyyal Taner, Koray'ı ziyaret etmek için mezarına gitti. Taner, bir süre başında dua etti ve duygusal bir paylaşımda bulundu: "Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu."

Torontoda duygusal anlar... Seni ziyaret etmemem imkansızdı

AĞRI ÇEKMEMESİ İÇİN UYUTULDU

Erkin Koray’ın kızı Damla Koray, babasının hastalığı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Babam hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı." demişti.

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#Seyyal Taner#Erkin Koray#Toronto

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