Toprak Sergen'den babası Semih Sergen'e veda: Güle güle kral... Çok sevdiğin Bodrum'u emanet aldım

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Semih Sergen'in oğlu Toprak Sergen, bir süredir kaldığı Bodrum'dan İstanbul'a döndü. Sergen, babasına Instagram sayfasında paylaştığı notla veda etti.

"Güle güle kral. Çok sevdiğin Bodrum'u emanet aldım. Yine o çok sevdiğin Ege'nin denizi ve zeytini de sana sevgilerini iletti.

Ve bir de bu olmadığın dönemde çok insan sana selam ve sevgilerini, saygılarını iletti. Sağ olsun, var olsunlar. Ben mi? Çektiğim film, yeni dizi, İpek yolundan Ankara belgeseli -ki Ankara'yı da çok severdin. O emanetin de bizde. Ve İstanbul'a geldim tekrar. O çok sevdiğin Boğaz'a yine... Sordum ne isterler diye senden o müthiş 'Hürriyet'i okumanı istediler. Bana anlattığın üzere bizim gibi sürnormallerin yolunda devam ediyorum işte. Son bir şey daha... Çok sayıda seni seven, sayan insan var ve bu en mükemmel anılmak bence. Bunu da yaparak, bana burada da örnek oldun. Şimdilik böyle babacım"

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SEMİH SERGEN KİMDİR?

11 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Sergen, gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı oldu. Ailesinden gizli konservatuvar sınavına girdi. 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra birçok önemli karakteri canlandırdı.

Tiyatroda 100’ün üzerinde oyunda başrolde yer aldı, 40’ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı bulunuyor. Türkiye’de ilk 45’lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD’ler izledi.

1958 yılında 'Duvaklı Göl' adlı filmle Yeşilçam’a adım attı. Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.

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