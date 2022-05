Top Gun Maverick ile dönüyor

Haberin Devamı

* Uzun yıllar “Top Gun” serisinin devamı gelecek dendi. Sonunda nasıl bir araya gelindi?

Jerry Bruckheimer: İlk filmi yaptıktan sonra, bunun başarılı olacağı belliydi. Aradan 30 yıldan fazla zaman geçti ve insanlar hâlâ yeni film için heyecan duyuyor. Bu noktadan yola çıktık. Tom’un anlatmak istediği bir sürü hikayesi vardı. Bu hikayelerin üzerine gittik, başka şeyler ekledik. Ne yazık ki elimizde Tony Scott yok… Ama bizim için harika şeyler yapan Joe (Joseph) Kosinski var! Tony, bence şu anda bize yukarıdan gülümsüyor ve bu filmi hepinize sunmaktan o da heyecan duyacak. Ama sıfırdan bir film çıkarmak çok zor. Kimse bunu seyrederken fark etmiyor. Ekranda her şey harika görünüyor ama bu gerçekten çok çok zor. Maverick’de harika bir karakterimiz vardı, ama hikayesi ne, bize ne anlatmak istiyor? Joe Kosinski’ye teşekkür ediyorum ki çıkageldi ve Tom’un, Paramount’un ve hepimizin heyecanlanabileceği bir yol oluşturdu.



Haberin Devamı

Joe Kosinski: Bu filmin mümkün olduğu kadar temelli ve gerçekçi olması gerekiyordu. YouTube’da deniz kuvvetleri (Navy) pilotlarının GoPro ile çektikleri videolar gördüm. GoPro ile yapılmış ve internete yüklenmiş olmasına rağmen, muhteşemdi. Gördüğüm her şeyden daha iyiydi. Bunları Tom’a gösterdim ve “Bu internette ücretsiz olarak mevcut. Eğer bunu yenemezsek, bu filmi yapmanın bir anlamı yok” dedim. O da bunu kabul etti. Ardından kokpite nasıl kamera yerleştirileceğimizi bulmak için 15 aylık bir proje başladı. Sonuçta kokpite 6 IMAX kalitesinde kamera koyduk. Açıkçası bundan sonraki zorluk şuydu; Tom’un her şeyin üstesinden geleceğini biliyordum ama Glen’in (Powell) ve diğer oyuncuların yapması gereken her şeyi yapabilmesini sağlayabilir miydik? Ardından Tom, oyuncuları, deneyimlemek üzere oldukları şeye hazırlanmaları için bir eğitim programı tasarladı.



* Gizli bir yerde çekim yaptınız. Bize biraz mekân sorunundan bahseder misiniz?

Joe Kosinski: İlk “Top Gun” çekilirken, Navy’den çok fazla destek görmemişler. Öte yandan bu film, Navy’nin nispeten kapılarını açmasını sağladı. Karanlık yıldız kesiti için bir yer arıyorduk. China Lake Donanma Hava Üssü’ne gittik ki burası birçok gizli şey geliştirdikleri bir üs. Orada keşif yaparken, “Şuradaki bina dışında istediğiniz her şeyin fotoğrafını çekmekte özgürsünüz” dediler. Tabii ki hemen köşeli, etrafı dikenli tellerle örgülü hangara odaklandım. “İşte bu! Denemeyi çalıştığımız şey için mükemmel bir mekân” dedim ve onlar da “Bunu düşünme bile” dediler. Ben de “Peki oraya gidebilir miyiz, fotoğraf çekmem için” dedim. Bunu yapmama izin verdiler. İçeri girince, “Burada çekim yapabilseydik harika olurdu” dedim. İki haftalık aradan sonra bizi arayıp, “Tamam, hangarda çekim yapabilirsiniz, sadece ne zaman olduğunu söyleyin, böylelikle içeriyi boşaltabiliriz” dediler. Ve evet, böylelikle biz de sahneyi çok özel bir yerde çektik.



* En çok hangi sahnelerde tırnaklarınızı ısırdınız? Aksiyon mu, dram sahnelerinde mi?

Joe Kosinski: Her şeyde! Yani, bu “Top Gun”... Dramayla çevrili bir aksiyon filmi. Yani, hava sahneleri üzerinde çalışmak tamamen farklı bir beceri. Maverick ile Penny, Maverick ile Rooster arasındaki drama sahnelerine de aynı çabayı sarf ettik. Filmin DNA’sı bunu elde etmektir. Biz de bunun üzerinde çok sıkı çalıştık.



* Bu film Paramount’un genel stratejisine uyuyor mu?

Brian Robbins: Mark Winestock’tan alıntı yapmak istiyorum; “mükemmel bir film.” Daha gururlu olamazdık! Böyle harika bir filmin ortaya çıkmasının bir parçası olmaktan daha fazla onur duyamazdım. Teşekkürler Jerry ve Joe. Seyircilerin ortak bir şekilde eğlenmeleri için, sinema dünyası için harika filmler yapmak istiyoruz.



* Jerry, bir yapımcı olarak ne düşünüyorsunuz? 2022’de sinema sektöründe neyin başarılı olacağına nasıl karar veriyorsunuz?

Jerry Bruckheimer: Başarının ne olduğuna biz karar vermiyoruz. Başarılı olduğunu bize söyleyen seyircidir. Gerçekten bilmiyoruz. Harika bir pazarlama ve dağıtımla desteklenen, en iyi yetenekle beraber, kamera önü ve kamera arkasıyla elimizden gelen en eğlenceli içeriği yapmaya çalışıyoruz. Ve kararı seyirciye bırakıyoruz. Bakın, yaptığım şeylerin hit olacağını bilseydim, uzun süre önce emekli olur ve Bahamalar’da yaşardım. Ama yaptığım şeyi seviyorum. İçerik oluşturmayı ve koltukları doldurmayı seviyorum. Bu benim görevim.



* İlk “Top Gun”ı yaptığınızda bu kadar hit olmasını beklemediğinizi söylediniz. O zaman için beklentileriniz neydi?

Jerry Bruckheimer: En iyisini umut et ve en kötüsünü bekle derler. Bunu zihnime kazıdım, çünkü ne olacağını asla bilemeyiz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Joe Kosinski: Felsefesi; her gün, her açıdan sınırları zorlamak. Yani sadece kendisi değil, tüm ekip için de ve çok ilham verici. Bence Glen ve diğer tüm aktörler, Tom’u, çalışma etiğini, tutkusunu, film yapma bilgisini, tavsiyelerini, geçmişte yaptığı hatalardan aldığı derslerden ilham aldı. Onunla yaptığım ilk filmden farklı olan, bu filmde onu gerçekten bir akıl hocası olarak gördüm. Tüm bu genç pilotlarımızın olduğu sette, bulunduğu yere nasıl geldiğini ve işlerin nasıl yapıldığını anlattığı bir ‘masterclass’ seansına dönüştürürdü.Jerry Bruckheimer: Bu, Tom’a söyleyebileceğin bir şey değil. Bunu başka birine söyle ama Tom’a değil. Tom, elinden gelenin en iyisini ve ötesinde her şeyi, her zaman, tam hızda yapar ve onu durduramazsınız, o ne olursa olsun onu yapacaktır. Ama çok hazırlıklı olduğu için her şeyi gerçek bir dikkatle yapar.Joe Kosinski: Filmde Monica’nın karakterini uçuran kadın pilotlarımız vardı. Yani, bu film kurgu değil. Filmde bizim için harikalar yaratan uçan kadın havacılar var. Filmimizin Navy’yi, bugünün Navy’sini ve hatta yarının Navy’sini yansıtması bizim için önemliydi. Bunun için çok sıkı çalıştık. “Top Gun” pilotlarının profesyonelliğinden çok etkilendim. Demek istediğim, yaptığımız şeyler muhteşem ve çok tehlikeli görünüyor. Ama bu aktörlerin dünyanın en iyisinin en iyisi olan bu seviyedeki havacılarla uçtuğunu bilmek, filmde söylediğimiz şey ve bu kesinlikle doğru. Hepsiyle çalışmak bir onur ve zevkti.Joe Kosinski: Konfor seviyesinin pandeminin başından bu yana daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu iyi bir şey. Hâlâ yüzde yüz değil, ama yüzde 80’lerdeyiz. Şimdi o salonları iyi ürünle doldurmaya devam etmemiz gerekiyor, değil mi?Joe Kosinski: Yaşlı grubun, geri dönen son seyirci olduğunu söylüyorlardı. Büyük bir şekilde geri döndüler. Birkaç hafta önce aileler büyük bir şekilde geri döndü. Herkese iyi bir ürün sunmak zorundayız.

TOM CRUISE AKLIMI BAŞIMDAN ALDI

◊ Glen, siz başlangıçta ‘Hangman’ rolüyle ilgilenmediniz. Tom Cruise ile kulağa anlamlı gelen konuşma yaptınız. Orada yaşananlardan biraz bahseder misiniz?

Glen Powell: Evet, başlangıçta ‘Rooster’ rolü için seçmelere katıldım. Filmi izlediğinizde bunun mükemmel bir oyuncu seçimi olduğunu anlıyorsunuz.

Ama ben bunu nasıl yapacağımdan emin değildim. Bana gökyüzünden test görüntülerini gösterdiler. Sonrasında Tom ile bir odada birkaç saat oturmak zorunda kaldım. Filmleri nasıl seçtiğim ve ne yapmak istediğim konusunda kendime oldukça güveniyordum. Sonra Tom, kariyerini nasıl yarattığı konusunda aklımı başımdan aldı. “Ne istiyorsun Glen” dedi, ben de “Sen, adamım! Senin gibi olmak istiyorum” dedim. “Nasıl buraya geldiğimi düşünüyorsun” dedi. “Güzel rolleri seçiyorsun” dedim. O da bana “Hayır, güzel filmleri seçiyorum ve rolleri harika yapıyorum” dedi. Bu doğruydu. Sonrasında ‘Hangman’ rolünü benimsedim. Ve söylemeliyim ki, bu adamlar ona verdikleri her sözü yerine getirdi. Bu, Hollywood’da çok nadir bir şey. Bunun için çok minnettarım.

Haberin Devamı

VAL YOKSA BU FİLMİ YAPMAYACAĞIM

◊ Filmde dokunaklı olan şeylerden biri de Val Kilmer’ın ekrana gelmesi ve o sahne. Bunun nasıl gerçekleştirdiniz?

Jerry Bruckheimer: Bu, Tom’un anlatmak istediği bir hikayeydi. Val, bunu yaparken çok rahattı ama filmi çekmek çok duygusaldı. Val’i en başından beri tanıyorduk, çok genç bir oyuncuydu. Ve onu bugün görmek, oyunculuk üzerine çalıştığını görmek muhteşemdi… O, harika bir ruha sahip, yardımsever... Müthiş bir çekimdi. Tom, “Bu filmi Val’i içinde görmediğim sürece yapmayacağım” demişti. Çok nazik bir jestti.