Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti

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Acı haberin ardından Cansel Elçin sosyal medya hesabında veda mesajı yayınladı.

"Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris."

SİYAD'ın Twitter hesabında ise "Yönetmenliğini yaptığı 80. Adım, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı filmleriyle yakın tarihimizden önemli hikayeler anlatan, yapımcısı olduğu dizilerle de sektörün birçok ünlü oyuncusunun çıkışını sağlayan Tomris Giritlioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" mesajı paylaşıldı.

TUBA'DAN VEDA

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Tuba Büyüküstün, keşfedilmesinde büyük rol oynayan Tomris Giritlioğlu'nun fotoğrafını "23 Eylül 2024 Pazartesi…" notuyla yayınladı.

Değerli bir sinemacıyı daha kaybettik bugün maalesef… Yaptığı o görkemli, cesur filmleriyle yakın çağ Türkiye tarihine ışık tutan, yönetmen, senarist, yapımcı Sevgili Tomris Giritlioğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

ECE USLU

Başımız sağ olsun Cansel çok çok üzüldüm. En son bizi tekrar bir araya sen getirmiştin Tomris hanımla. Yattığı yer İncitmesin. Allah rahmet eylesin



BEGÜM KÜTÜK

Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin



