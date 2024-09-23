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Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti

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#Tomris Giritlioğlu#Yönetmen#Senarist
Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 12:20

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Giritlioğlu, 67 yaşındaydı...

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Acı haberin ardından Cansel Elçin sosyal medya hesabında veda mesajı yayınladı.

"Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris."

Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti

SİYAD'ın Twitter hesabında ise "Yönetmenliğini yaptığı 80. Adım, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı filmleriyle yakın tarihimizden önemli hikayeler anlatan, yapımcısı olduğu dizilerle de sektörün birçok ünlü oyuncusunun çıkışını sağlayan Tomris Giritlioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" mesajı paylaşıldı.

TUBA'DAN VEDA

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Tuba Büyüküstün, keşfedilmesinde büyük rol oynayan Tomris Giritlioğlu'nun fotoğrafını "23 Eylül 2024 Pazartesi…" notuyla yayınladı.

Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti


HÜLYA KOÇYİĞİT

Değerli bir sinemacıyı daha kaybettik bugün maalesef… Yaptığı o görkemli, cesur filmleriyle yakın çağ Türkiye tarihine ışık tutan, yönetmen, senarist, yapımcı Sevgili Tomris Giritlioğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

ECE USLU

Başımız sağ olsun Cansel çok çok üzüldüm. En son bizi tekrar bir araya sen getirmiştin Tomris hanımla. Yattığı yer İncitmesin. Allah rahmet eylesin

BEGÜM KÜTÜK

Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin

 


 

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#Tomris Giritlioğlu#Yönetmen#Senarist

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