Tom Cruise İstanbul’da

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Tom Cruise, 12 Temmuz’da vizyona giren son filmi ‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma’ serisinin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul’a geldi.

Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı Tom Cruise ve film ekibinin inceleme yapması için açıldı. Kapalıçarşı bir başka ajan filmi olan James Bond’a da iki kez ev sahipliği yapmıştı.

Tom Cruise 60 yaşında olmasına rağmen, Ajan Ethan Hunt karakterini canlandırdığı ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission Impossible) filmlerinin çekimleri sırasında dublör kullanmıyor.Normal yaşamında da motosiklet kullanan Tom Cruise’un ABD’de 12 Temmuz’da vizyona giren filminin aksiyon sahnelerinde de bol bol motosiklet kullanılmıştı.

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Yönetmenliğini Christopher McQuarrie’nin yaptığı 291 milyon dolar bütçeli filmin ilk bölüm olduğu, devamının da geleceği biliniyordu.

Ancak filmin konusu ve çekim mekanları bir sır gibi saklanıyordu. Film ekibinin bazı çekimler için İstanbul’u seçtikleri bir kaç gün önce ortaya çıktı.

Tom Cruise ve yönetmen Christopher McQuarrie’nin yanı sıra film ekibinin yöneticileri Kapalıçarşı’ya gelerek inceleme yaptı. Ekip ilk olarak Kapalıçarşı’daki Çuhacı Han, Cebeci Han, Zincirli Han’ı gezdi, daha sonra Kapalıçarşı’nın dışındaki Büyükvalide Han’da incelemelerde bulundu.

JAMES BOND DA MOTOSİKLET KULLANMIŞTI

Kapalıçarşı dünyanın en ünlü film karakterlerinden James Bond’un 1963 yılında çekilen Rusya’dan Sevgilerle ve 2012 yılında vizyona giren Skyfall filminde de boy göstermişti. 2012 yılında Daniel Craig’in canlandırdığı James Bond, Kapalıçarşı sokaklarında ve tarihi binanın çatısında motosiklet sürmüş, düşmanlarıyla savaşmıştı. Ancak James Bond filmi çekilirken tarihi binanın çatısına zarar verildiği iddiaları uzun süre gündemi meşgul etti.