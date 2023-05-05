Tolga Çevik: Eşimle birlikte olmak için varız

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“Sahnede tek olmayı seviyorum” açıklamasını yapan ünlü komedyen, “Sahnede gösteri sırasında böbrek taşı düşürdüm. İnanmadılar. 3 bin kişi vardı galiba salonda, çılgınca gülüyorlardı” dedi.

“Aşka inanmıyorum” diyen Çevik, sevginin aşktan daha önemli olduğunu savundu: “Sevgi aşkın üstüne çıkıyor. İlk aşkla başladı ama, aşkın yerini sevgi aldı ve aşkın tozunu attırdı. Biz eşimle 180 derece farklıyız, o siyah sever ben kırmızı, ama bir şey olduğu anda dünya yansa birlikteyizdir.”

Tolga Çevik, eşi Özge Çevik’le 19’uncu yılını bitirmeye hazırlandıkları mutlu evlilikleri için “20 yıl olacak evliliğimizde... Ben mesela sinir eden bir adamımdır, ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. Biz birlikte olmak için varız ve çok mutluyuz” dedi.