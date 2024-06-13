Tiyatronun ödül gecesi

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26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu. Toplam 16 dalda ödül verildi.26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu.

Toplam 16 dalda ödül verildi.Gecenin sunuculuğunu ise Özge Borak ve Mert Fırat yaptı.

Haldun Dormen’in sanat danışmanı olduğu organizasyonda ‘yılın en başarılı oyunu’ ödülü Kocaeli Şehir Tiyatrosu yapımı olan “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” oyununa verildi.

Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Ayşegül Yüksel oldu.

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Oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise “Çarpışma” isimli oyunuyla Müge Oskay’a verildi. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne “Mutlu Aile Tablosu” isimli oyunuyla Duru Tiyatro layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Murat Ovalı oldu.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, Türkiye’de tiyatronun her geçen gün daha da ileri gitmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

KULİSTE KARGAŞA

Gecenin şaşırtan olayı, ‘yılın en başarılı kadın oyuncusu’ açıklanırken yaşandı. Ödülü “Kel Diva”daki performansıyla kazanan Zuhal Olcay törene katılmadığı için, ödül heykelciği izleyicinin uzun süren alkışı ve bekleyişinden sonra sahneye gelen Kıvanç Kılınç’a teslim edildi. Kategorinin en güçlü adaylarından olan sanatçının törene katılmayışı ve kulisteki kargaşa dikkat çekti.

MENAJERİ AÇIKLADI

Zuhal Olcay’ın rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı menajeri tarafından açıklandı. Ancak Olcay’ın diğer dört adaydan herhangi birinin ödül alması halinde salonda olmasının kariyeri açısından iyi durmayacağını düşündüğü için törene katılmadığı kulislere yansıdı.

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Törene Bennu Yıldırımlar, Gülinler ve Merve Dizdar da katıldı.





Merve Dizdar usta oyuncu Zihni Göktay’la çektiği selfie’yi Instagram’da paylaştı.



“Yılın en başarılı oyunu” ödülü “Yaşamak mı Ölmek mi” oldu. Ödülü Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı aldı.



Merih Tangün - Salih Başağa



Merve Dizdar - Ece Dizdar



Murat Ovalı, “Yapı Kredi özel ödülü”nün sahibi oldu.



“Yılın en başarılı erkek oyuncusu” ödülü, “Çirkin” ile Onur Berk Arslanoğlu’nun oldu.





Pınar Altuğ, geceye eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile katıldı. Pınar Altuğ, rol aldığı ‘Mutlu Aile Tablosu’ oyununu sahneye koyan Duru Tiyatro’nun Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülmesiyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi ve “Keşke daha önceden tiyatro yapsaydım” dedi.



“Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı” ödülü, “Bu Taraftan Daha Güzelim” ile Emrecan Karakurum’un oldu.



Derin Beşikçioğlu - Elvin Beşikçioğlu



“Cevat Fehmi Başkut özel ödülü”, “Çarpışma” ile Müge Oskay’ın oldu.



“Yılın en başarılı sahne müziği” ödülü, “Otomatik Portakal” ile Sarp Palaur, Burak Kaya ve Utar Dündar Artun’un oldu.



“Yılın en başarılı kadın oyuncusu” Zuhal Olcay seçildi. Sanatçı adına ödülü “Kel Diva”daki rol arkadaşı Kıvanç Kılınç aldı.



Aybüke