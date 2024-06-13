Tiyatronun ödül gecesi

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26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu. Toplam 16 dalda ödül verildi.26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu.
Toplam 16 dalda ödül verildi.Gecenin sunuculuğunu ise Özge Borak ve Mert Fırat yaptı.
Haldun Dormen’in sanat danışmanı olduğu organizasyonda ‘yılın en başarılı oyunu’ ödülü Kocaeli Şehir Tiyatrosu yapımı olan “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” oyununa verildi.
Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Ayşegül Yüksel oldu.
Oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise “Çarpışma” isimli oyunuyla Müge Oskay’a verildi. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne “Mutlu Aile Tablosu” isimli oyunuyla Duru Tiyatro layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Murat Ovalı oldu.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, Türkiye’de tiyatronun her geçen gün daha da ileri gitmesi için çalıştıklarını dile getirdi.
KULİSTE KARGAŞA
Gecenin şaşırtan olayı, ‘yılın en başarılı kadın oyuncusu’ açıklanırken yaşandı. Ödülü “Kel Diva”daki performansıyla kazanan Zuhal Olcay törene katılmadığı için, ödül heykelciği izleyicinin uzun süren alkışı ve bekleyişinden sonra sahneye gelen Kıvanç Kılınç’a teslim edildi. Kategorinin en güçlü adaylarından olan sanatçının törene katılmayışı ve kulisteki kargaşa dikkat çekti.
MENAJERİ AÇIKLADI
Zuhal Olcay’ın rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı menajeri tarafından açıklandı. Ancak Olcay’ın diğer dört adaydan herhangi birinin ödül alması halinde salonda olmasının kariyeri açısından iyi durmayacağını düşündüğü için törene katılmadığı kulislere yansıdı.