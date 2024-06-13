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Tiyatronun ödül gecesi

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#Afife Tiyatro Ödülleri#Haliç Kongre Merkezi#Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
Tiyatronun ödül gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 08:05

Tiyatronun en prestijli ödül törenlerin Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri önceki akşam 26. kez sahiplerini buldu.

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26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu. Toplam 16 dalda ödül verildi.26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu.

Toplam 16 dalda ödül verildi.Gecenin sunuculuğunu ise Özge Borak ve Mert Fırat yaptı.

Tiyatronun ödül gecesi

Haldun Dormen’in sanat danışmanı olduğu organizasyonda ‘yılın en başarılı oyunu’ ödülü Kocaeli Şehir Tiyatrosu yapımı olan “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi” oyununa verildi.

 Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Ayşegül Yüksel oldu. 

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Oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise “Çarpışma” isimli oyunuyla Müge Oskay’a verildi. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne “Mutlu Aile Tablosu” isimli oyunuyla Duru Tiyatro layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Murat Ovalı oldu. 

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, Türkiye’de tiyatronun her geçen gün daha da ileri gitmesi için çalıştıklarını dile getirdi. 

KULİSTE KARGAŞA

Gecenin şaşırtan olayı, ‘yılın en başarılı kadın oyuncusu’ açıklanırken yaşandı. Ödülü “Kel Diva”daki performansıyla kazanan Zuhal Olcay törene katılmadığı için, ödül heykelciği izleyicinin uzun süren alkışı ve bekleyişinden sonra sahneye gelen Kıvanç Kılınç’a teslim edildi. Kategorinin en güçlü adaylarından olan sanatçının törene katılmayışı ve kulisteki kargaşa dikkat çekti.

Tiyatronun ödül gecesi

MENAJERİ AÇIKLADI

Zuhal Olcay’ın rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı menajeri tarafından açıklandı. Ancak Olcay’ın diğer dört adaydan herhangi birinin ödül alması halinde salonda olmasının kariyeri açısından iyi durmayacağını düşündüğü için törene katılmadığı kulislere yansıdı.

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Tiyatronun ödül gecesi

Törene Bennu Yıldırımlar, Gülinler ve Merve Dizdar da katıldı.

Tiyatronun ödül gecesi

Merve Dizdar usta oyuncu Zihni Göktay’la çektiği selfie’yi Instagram’da paylaştı.
Tiyatronun ödül gecesi

“Yılın en başarılı oyunu” ödülü “Yaşamak mı Ölmek mi” oldu. Ödülü Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı aldı.
Tiyatronun ödül gecesi

Merih Tangün - Salih Başağa
Tiyatronun ödül gecesi

Merve Dizdar - Ece Dizdar
Tiyatronun ödül gecesi

Murat Ovalı, “Yapı Kredi özel ödülü”nün sahibi oldu.
Tiyatronun ödül gecesi

“Yılın en başarılı erkek oyuncusu” ödülü, “Çirkin” ile Onur Berk Arslanoğlu’nun oldu.

Tiyatronun ödül gecesi

Pınar Altuğ, geceye eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile katıldı. Pınar Altuğ, rol aldığı ‘Mutlu Aile Tablosu’ oyununu sahneye koyan Duru Tiyatro’nun Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Haldun Dormen Özel Ödülü’ne layık görülmesiyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi ve “Keşke daha önceden tiyatro yapsaydım” dedi.
Tiyatronun ödül gecesi

“Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı” ödülü, “Bu Taraftan Daha Güzelim” ile Emrecan Karakurum’un oldu.
Tiyatronun ödül gecesi

Derin Beşikçioğlu - Elvin Beşikçioğlu
Tiyatronun ödül gecesi

“Cevat Fehmi Başkut özel ödülü”, “Çarpışma” ile Müge Oskay’ın oldu.
Tiyatronun ödül gecesi

“Yılın en başarılı sahne müziği” ödülü, “Otomatik Portakal” ile Sarp Palaur, Burak Kaya ve Utar Dündar Artun’un oldu.
Tiyatronun ödül gecesi

“Yılın en başarılı kadın oyuncusu” Zuhal Olcay seçildi. Sanatçı adına ödülü “Kel Diva”daki rol arkadaşı Kıvanç Kılınç aldı.
Tiyatronun ödül gecesi

Aybüke Pusat


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#Afife Tiyatro Ödülleri#Haliç Kongre Merkezi#Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü

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