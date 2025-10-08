Tiyatroda ödül gecesi

Güncelleme Tarihi:
Tiyatro dünyasının en prestijli ödüllerinden Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu.
Çok canlı ve zengin bir tiyatro sezonunu geride bıraktıklarını belirten Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jüri başkanı Aslı Yılmaz, şunları söyledi:
“Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu performansların yaratıcılarının emeğini alkışladığımız, sanatçılarımızın ve sanatseverlerin tutkusunu paylaştığımız için hem mutlu hem de gururluyuz. Hep birlikte Afife Jale’yi anmaya ve tiyatronun ışığını daha da parlatmaya devam edeceğiz.”
“Yıldız” adlı oyunda rol alan Mine Nur Şen, ‘yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı’ ödülüne layık görüldü
Oğulcan Arman Uslu, “9/8’lik Kıyamet” adlı tiyaro oyunundaki performansıyla ‘yılın en başarılı erkek oyuncusu’ seçildi.
Gençleri takip ediyorum
Zuhal Olcay ile poz veren Haldun Dormen, “Tiyatro oyunlarımız hâlâ izleniyor, biz de hâlâ oynuyoruz, çok mutluyum” dedi. 98 yaşındaki oyuncu, genç oyuncuları takip ettiğini söyledi: “İsim vermem ama çok beğendiklerim var.”
“Yapı Kredi özel ödülü”, Mehmet Birkiye’ye takdim edildi.
Metin Deniz, “Muhsin Ertuğrul özel ödülü”nün sahibi oldu.
Şamil Yılmaz, “Cevat Fehmi Başkut özel ödülü”nün sahibi oldu. Yılmaz adına ödülü Sezen Keser aldı.
