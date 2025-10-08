Tiyatroda ödül gecesi

Haberin Devamı

Tiyatro dünyasının en prestijli ödüllerinden Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu.

Çok canlı ve zengin bir tiyatro sezonunu geride bıraktıklarını belirten Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jüri başkanı Aslı Yılmaz, şunları söyledi:

“Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu performansların yaratıcılarının emeğini alkışladığımız, sanatçılarımızın ve sanatseverlerin tutkusunu paylaştığımız için hem mutlu hem de gururluyuz. Hep birlikte Afife Jale’yi anmaya ve tiyatronun ışığını daha da parlatmaya devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

“Medea Material” adlı tiyatro oyunundaki performansıyla ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Sükun Işıtan konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür edince ortalık karıştı. Işıtan’ın Karadağlı’ya teşekkürü sonrası salondan sesler yükseldi. Davetlilerin bir kısmı tören bitmeden salonu terk etmeye başladı.



“Yıldız” adlı oyunda rol alan Mine Nur Şen, ‘yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı’ ödülüne layık görüldü



Oğulcan Arman Uslu, “9/8’lik Kıyamet” adlı tiyaro oyunundaki performansıyla ‘yılın en başarılı erkek oyuncusu’ seçildi.

Haberin Devamı



Gençleri takip ediyorum



Zuhal Olcay ile poz veren Haldun Dormen, “Tiyatro oyunlarımız hâlâ izleniyor, biz de hâlâ oynuyoruz, çok mutluyum” dedi. 98 yaşındaki oyuncu, genç oyuncuları takip ettiğini söyledi: “İsim vermem ama çok beğendiklerim var.”

