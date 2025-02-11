Tiyatroda kriz! 'Azra bizi mağdur etti'

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TİYATRODA KRİZ

Azra Akın sağlık sorunu nedeniyle “Kaktüs Çiçeği” oyununa devam edememiş, yönetmen Kemal Başar oyuncunun telefonlara çıkmadığını söyleyerek yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Akın’ın menajeri, “Azra talihsiz bir kaza geçirdi. Raporu var. Sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Disiplinsiz bir oyuncu değil” açıklamasını yaptı.

Geçenlerde Bebek’te görüntülenen Akın da konuyla ilgili sorulara “Gereken açıklama yapıldı” yanıtını verdi. Başar ise konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

İtibar kaybına yol açtı

Azra Akın sahneye çıkmadığı için “Kaktüs Çiçeği”nin birçok temsilini iptal etmek zorunda kaldıklarını söyleyen yönetmen Kemal Başar, Akın’ın oyunda yer alan 20 kişinin mağduriyetine, seyircide hayal kırıklığına ve tiyatronun itibar kaybına yol açtığını

öne sürdü.

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SAĞLIK RAPORU YOK

Başar şöyle dedi: “Menajeri bir gece önce Azra Akın’ın merdivenden düştüğünü gruba mesajla bildirmiştir. Akın telefonlarımızı açmadığı gibi oyuna da gelmemiştir. Oyunculara attığı mesajla, 3 gün sonra oyundan ayrıldığını bildirmiştir. Bize ibraz ettiği bir sağlık raporu yoktur. Belinin uzun zamandır ağrıdığına dair bir belirtisi olmayıp oyundan 1 gün önce ekiple basketbol oynamış, bisiklete binmiştir.”