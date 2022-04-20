'Tiyatro ticarethane değil' dedi oyunlarını geri çekti

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ÜNLÜ oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu Tatbikat Sahnesi, açılışından bugüne oyunlarını sahnelediği, Zeytinburnu’nda yer alan Fişekhane ile çalışmasını bir bildiri yayınlayarak sonlandırdı.

“Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Küvetteki Gelinler”, “Acting”, “Gidion’un Düğümü”, “Miriam Yasta” gibi oyunları seyirciyle buluşturan Tatbikat Sahnesi’nden yapılan açıklamada, oyunların artık İstanbul’daki başka bir salonda sahneleneceği duyuruldu.



NİSAN VE MAYIS OYUNLARI İPTAL



Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tatbikat Sahnesi 2013 yılında kurulmuş olup kendi ilkelerine sahip, değerinden ödün vermeyen, inandığı sanatından uzaklaşmadan ve bunu da eserlerinde yaşatarak bu zamana kadar gelmiştir. Kendi biletini satan, Ankara ve İstanbul’da hiçbir organizatörle çalışmayan bir kurumdur. Bu ilkeler çerçevesinde beraber çalışmayı düşünerek kuruluşundan bugüne emek verdiğimiz Fişekhane ile çalışmalarımızı, etik sebeplerden ötürü sonlandırmış bulunmaktayız. Nisan ve mayıs ayında Fişekhane Ana Sahne ve Black Box’ta planlanan tüm oyunlarımız iptal olmuştur. Tiyatro bir ticarethane değil, bir sanat dalıdır. Bundan sonra İstanbul’da devam edeceğimiz tiyatro sahnemizi ve yerimizi en kısa zamanda ileteceğiz.”