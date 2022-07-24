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“Timsah gözyaşları bitti galiba” Ece Erken'i çıldırtan sözler

#Ece Erken#Demet Akalın#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
“Timsah gözyaşları bitti galiba” Ece Erkeni çıldırtan sözler

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle sarsılan Ece Erken, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan Demet Akalın ile beraber Cenk Eren’i dinlemeye gitti. Ünlü sunucu bir takipçisinin “Timsah gözyaşları bitti galiba” yorumuna sert çıktı...

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Oğlu Eymen ile tatile çıkan Ece Erken, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ardından zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan Demet Akalın ile beraber Cenk Eren’i dinlemeye giden ünlü sunucu, bir takipçisinden gelen yoruma isyan etti.

“Timsah gözyaşları bitti galiba” Ece Erkeni çıldırtan sözler

 "HANİ İLAÇLA YAŞIYORDUN?"
Bir takipçisi Erken'e; "Ne çabuk kendine geldin, hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" yorumunda bulundu. Bu sözlere çok sinirlenen Ece Erken ise böyle takipçisine böyle yanıt verdi:

Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın.

“Timsah gözyaşları bitti galiba” Ece Erkeni çıldırtan sözler


 

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#Ece Erken#Demet Akalın#Şafak Mahmutyazıcıoğlu

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