Thor ne demek? İşte sosyal medyaya konu olan Thor'un konusu

Thor, Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi roman karakteridir. 2011 ABD süper kahraman filmi ve Marvel Sinematik Evreni tarafından yayınlanan dördüncü filmidir. 21 Nisan 2011'de Avustralya'da ve 6 Mayıs 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins ve Stellan Skarsgård filmin oyuncularıdır. Filmin senaryosu Ashley Edward Miller, Zack Stentz ve Don Payne tarafından yazıldı.

THOR FİLMİ KONUSU



M.S. 900'lerde Asgard kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır. Asgard orduları ve Einherjar lejyonları, buz devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan "Antik Kışlar" adlı sandığı ele geçirirler. Asırlar sonra Thor'un, Asgard tahtının varisi olarak ilan edileceği gece, Buz devlerinden bir grup Asgard'a gelerek sandığı çalmak isterler. Ama başarısız olurlar. Odin'in emrine karşı gelen Thor ve arkadaşları Buz devlerinin yurdu olan Jötunheimr'e gider ve savaş başlatırlar. Thor ve arkadaşlı, buz devleri tarafından köşeye sıkıştıkları sırada Odin gelir ve onlar adına özür diler. Laufey kabul etmez. Odin, "Peki, öyle olsun," diye söyler; Thor ve arkadaşlarını kaçırır. Bu yaptığının cezası olarak da Thor'un çekici Mjöllnir'i elinden alarak dünyaya sürgün eder ve Thor'un lâyıklığını bozar. Thor, Bifrost'tan geçerek New Mexico'ya, araştırma yapan bir astrofizikçi bilim adamlarının arasına düşer. Thor'un arasından geçip düştüğü ışınları gören bilim adamları bunun "Einstein-Rosen Köprüsü" olduğunu düşünürler; Thor, onlara Asgardı ve Gökkuşağı Köprüsü'nü açıklamasına rağmen bir türlü anlamazlar. Thor, bilim adamlarından öğrenir; çekici dünyadadır: Ama kimse yerinden kaldırmamıştır. Thor bunu öğrenince oraya gitmek için Dr. Dan'den yardım ister. Mjöllnir'e ulaşmasına rağmen, lâyık olmadığı için yerinden kaldıramaz. Loki ise Odin'le tartışır ve Loki, kendisinin aslında bir buz devi olduğunu öğrenir.

Odin fenalaşır. Loki, Odin'in mızrağı kullanarak, sandığın koruyucusu robotik varlığı (yok ediciyi) dünyaya gönderip Thor'u öldürmesini söyler. Loki'nin plânı, Thor'u sürgün ettirerek tahta sahip olmaktır. Thor'un arkadaşları dünyaya gelir ve yok ediciyle savaşırlar. Ancak bu yetersiz olur. Thor, insanlar daha fazla zarar görmesin diye kendini fedâ etmek üzere ve yok edicinin karşısına hiçbir gücü olmadığı hâlde çıkar. Kendisini, arkadaşlarının yaşaması için fedâ ettiği için tekrardan lâyık olur. O anda Mjöllnir ona doğru gelir ve Thor, gücüne kavuşur. Thor, yok ediciyi parçalar ve Asgard'a dönerler. Loki, buz devi kralı Laufey'i Asgard'a sokmuştur. Dev, Odin'i öldürmek üzere iken devi arkadan vurarak öldürür. Babasının hayatını kurtaran değerli evlat olarak tahtı kazanacağını düşünmektedir. Heimdall'i etkisiz hâle getirir ve Gökkuşağı Köprüsü'nü kullanarak buz devlerinin yurdunu yok edecektir. Thor gelir ve köprüyü yıkarak onu engeller. Odin bu sırada uyanır. Köprüden düşmek üzere olan Loki'yi elinden yakalar. Ama Loki kendini boşluğa bırakır.