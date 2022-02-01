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The Walking Dead oyuncusu ölü olarak bulundu! Moses J. Moseley kimdir?

#The Walking Dead#Moses J. Moseley#Moses Moseley
The Walking Dead oyuncusu ölü olarak bulundu Moses J. Moseley kimdir

The Walking Dead dizisi oyuncularından olan Moses J Moseley ölü olarak bulundu. Polis Moses J Moseley’in şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatırken dizinin resmi hesabından konu hakkında açıklama yapıldı. Peki, Moses J. Moseley kimdir?

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The Walking Dead oyuncusu Moses J. Moseley’in ölümü gündemde yer alıyor. Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada ‘Dualarımız TWDFamily üyemiz Mosses J. Moseley’ ile açıklaması yapıldı. The Walking Dead’de zombilerden birini canlandıran Moseley 31 yaşındaydı.

"ÇOK ÖZLENECEK"
Oyuncunun menajeri Tabatha Minchew Fox News'e yaptığı açıklamada, “Moses’ı herkes severdi. Hiç kimseyle tartışmamıştı. Hayranlarını ailesi ve arkadaşları kadar severdi. ecenin bir yarısında konuşmaya ihtiyacın olduğunda ya da bir şeye ihtiyacın olduğunda arayabileceğin türden biriydi. Pek çok kişi, arkadaşları, ailesi, başrol oyuncuları ve hayranları tarafından çok özlenecek” diye konuştu.

The Walking Dead oyuncusu ölü olarak bulundu Moses J. Moseley kimdir

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Ölümünün intihar olup olmadığı henüz netleşmeyen Moseley,  Georgia'daki aracının içinde vurulmuş halde bulundu. Genç oyuncu, dizideki 'evcil zombi' rolüne hayat vermişti. 

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#The Walking Dead#Moses J. Moseley#Moses Moseley

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