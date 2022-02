The Walking Dead oyuncusu ölü olarak bulundu! Moses J. Moseley kimdir?

The Walking Dead oyuncusu Moses J. Moseley’in ölümü gündemde yer alıyor. Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada ‘Dualarımız TWDFamily üyemiz Mosses J. Moseley’ ile açıklaması yapıldı. The Walking Dead’de zombilerden birini canlandıran Moseley 31 yaşındaydı.

"ÇOK ÖZLENECEK"

Oyuncunun menajeri Tabatha Minchew Fox News'e yaptığı açıklamada, “Moses’ı herkes severdi. Hiç kimseyle tartışmamıştı. Hayranlarını ailesi ve arkadaşları kadar severdi. ecenin bir yarısında konuşmaya ihtiyacın olduğunda ya da bir şeye ihtiyacın olduğunda arayabileceğin türden biriydi. Pek çok kişi, arkadaşları, ailesi, başrol oyuncuları ve hayranları tarafından çok özlenecek” diye konuştu.

Ölümünün intihar olup olmadığı henüz netleşmeyen Moseley, Georgia'daki aracının içinde vurulmuş halde bulundu. Genç oyuncu, dizideki 'evcil zombi' rolüne hayat vermişti.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652