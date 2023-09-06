'Tereddüt Çizgisi' Venedik’te ayakta alkışlandı

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Galaya oyuncular Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Erdem Şenocak, Okan Avcı, Buket Gülbeyaz, Zeynep Tözüm, Ahmet Kutlu katıldı. Gösterim sonrası yönetmen ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmi dakikalarca ayakta alkışlanan Nacar, “3 yıla yakın bir süredir filmin üzerine çalışıyoruz. Sonunda ekibimizle birlikte Venedik’te filmi izlemek çok özel bir duygu. Umarım bundan sonra da Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapım, seyirciyle buluşmaya devam eder. Dertlendiği meseleler üzerine düşünmeye, tartışmaya, konuşmaya alan açar” dedi.

“Tereddüt Çizgisi” Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesini anlatıyor.