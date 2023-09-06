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'Tereddüt Çizgisi' Venedik’te ayakta alkışlandı

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#Selman Nacar#Tereddüt Çizgisi#Venedik
Tereddüt Çizgisi Venedik’te ayakta alkışlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 11:56

Selman Nacar’ın yeni filmi “Tereddüt Çizgisi” önceki gün 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan ‘Orizzonti Bölümü’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

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Galaya oyuncular Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Erdem Şenocak, Okan Avcı, Buket Gülbeyaz, Zeynep Tözüm, Ahmet Kutlu katıldı. Gösterim sonrası yönetmen ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmi dakikalarca ayakta alkışlanan Nacar, “3 yıla yakın bir süredir filmin üzerine çalışıyoruz. Sonunda ekibimizle birlikte Venedik’te filmi izlemek çok özel bir duygu. Umarım bundan sonra da Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapım, seyirciyle buluşmaya devam eder. Dertlendiği meseleler üzerine düşünmeye, tartışmaya, konuşmaya alan açar” dedi.

Tereddüt Çizgisi Venedik’te ayakta alkışlandı

Tereddüt Çizgisi” Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikâyesini anlatıyor.

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#Selman Nacar#Tereddüt Çizgisi#Venedik

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