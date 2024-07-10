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Teoman'ın gitarının yeni sahibi Kenan Doğulu

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#Teoman#Kenan Doğulu#Açık Arttırma
Teomanın gitarının yeni sahibi Kenan Doğulu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:47

TEOMAN’ın 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı önceki gün Bosphorus Art Society (B.A.S.) “Cash on the Table” müzayedesinde 300 bin TL’den açık artırmaya çıktı.

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 Online düzenlenen müzayedede ikonik gitar, 466 bin TL’ye satın alındı. Gitarın yeni sahibi Teoman’ın yakın arkadaşı Kenan Doğulu oldu.

Elde edilen tüm gelirin Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacağı öğrenildi. BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar, Teoman’ın başlattığı bu bağış geleneğinin bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edeceği belirtildi.

Müzayedede Mercan Dede, Güven Kıraç, Sinan Çetin, Abdullah Oğuz, Can Bonomo gibi sanatçıların eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Teomanın gitarının yeni sahibi Kenan Doğulu

Teoman, 30 yıllık kariyerindeki tüm besteleri siyah gitarıyla yaptı.

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#Teoman#Kenan Doğulu#Açık Arttırma

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