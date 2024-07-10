Teoman'ın gitarının yeni sahibi Kenan Doğulu

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Online düzenlenen müzayedede ikonik gitar, 466 bin TL’ye satın alındı. Gitarın yeni sahibi Teoman’ın yakın arkadaşı Kenan Doğulu oldu.

Elde edilen tüm gelirin Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacağı öğrenildi. BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar, Teoman’ın başlattığı bu bağış geleneğinin bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edeceği belirtildi.

Müzayedede Mercan Dede, Güven Kıraç, Sinan Çetin, Abdullah Oğuz, Can Bonomo gibi sanatçıların eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.