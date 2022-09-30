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Teoman: Tembellik kariyeri yapıyorum artık yarı emekliyim

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#Teoman#Şebnem Ferah#Ayşe Kaya
Teoman: Tembellik kariyeri yapıyorum artık yarı emekliyim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 08:16

Ünlü rock’çı Teoman, tembellik kariyeri yaptığını söyledi: “Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum. Küçük işler yapıyorum. Genelde de boş boş dolaşıyorum.”

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Teoman önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ünlü rock’çı konserlerine kısa bir ara verdiğini açıkladı: “Her şey yolunda ve çok güzel. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk yapmayacağım ama birkaç filme müzik yapacağım. Aslında artık küçük işler yapıyorum. Genelde de boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Sadece ara sıra konser veriyorum. Kendime de tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum. En önemlisi kendimi yarı emekli sayıyorum.”

Teoman: Tembellik kariyeri yapıyorum artık yarı emekliyim

EVLİLİK İÇİN YAŞLANDIM ARTIK

Teoman, hayatının eskisine nazaran çok düzenli olduğunu söyledi: “Gündelik hayatımda pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum.”

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Ünlü rock’çı Şebnem Ferah hakkındaki “Arada bir konuşuyoruz, çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye” sözlerine de açıklık getirdi:

“Evlilik için yaşlandım, evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu.”

Teoman’ın 2012-2015 arası evli kaldığı Ayşe Kaya’dan olan kızı Zeynep, 8 yaşında.

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