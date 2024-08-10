Teoman: Keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum

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Ünlü rock'çı Instagram’a getirilen erişim yasağı hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi:

“Sadece kendim için konuşmuyorum ama kapatılması ekonomiye büyük zarar gibi duruyor.”

Teoman ayrıca “Instagram’a giriyorum, Twitter’a girmiyorum ben. Twitter moral bozucu bir yer, çok negatif haber oluyor. Ben de keyfimi kaçırmayı pek sevmiyorum” dedi.

Zengin ölmeyeceğim

Mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakacağını açıklayan Teoman, “Hepsini kızıma bırakmak zorunda değilim. Hayatın sillesini yemiş çocuklara faydam olursa bu beni daha mutlu eder. Bir sürü zengin ölüp gidiyor, paralarını damatları yiyor. Büyük ihtimalle ben zengin ölmeyeceğim” dedi.