AÇIKLAMASINA ÇOK GÜLDÜM

Rock müziğin yıldız ismi Teoman, “Oyuncular arasında ‘kutsallık’ polemiği var. Peki şarkıcılık kutsal mı?” sorusuna “Altı üstü şarkıcıyız, neresi kutsal olacak” yanıtını vermişti. Aynı soru ünlü popçu Göksel’e de yöneltildi. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen şarkıcı, şöyle yanıt verdi: “Teoman’ın açıklamasını gördüm, çok da güldüm. Evet, o kadar abartılacak bir durum değil tabii ki. Ama şifa olan şarkılar var, şifa olan sesler var. Öyle baktığımızda bir yerden de kutsal sayılabilir. Yani Teoman kadar sert değilim ama o kadar da abartmayalım.”

ALBÜM BİTMEK ÜZERE

Muhabirlere spordan çıktığını söyleyen Göksel, “Beni hep Nişantaşı’nda spordan çıkarken yakalıyorsunuz! Her gün en az 1.5 saat spor yapıyorum” dedi. Müzik çalışmalarıyla ilgili soru üzerine yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı, hayranlarına albüm müjdesi verdi: “Albümümü bitirmek üzereyim. Şimdi stüdyoya gidiyorum. Seveceğiniz bir albüm geliyor. Benim çok içime siniyor.”