Teoman: 5 senedir para biriktiriyorum

Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen şarkıcı, “Eskiden paradan anlamıyordum. Son 5 senedir para biriktirmeye başladım. Uzun yaşamaya niyetliyim. Uzun yıllar çalışmam diye şimdiden ufak tefek yatırımlar yapıyorum” dedi.

Son dönemde reklam filmlerinde rol alan rock’çı, “Reklamdan kazandığım para hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.

Teoman, “Daha önce kazandığınız parayla yatırım yapmadığınız için pişman mısınız?” sorusuna “Dışarıdan göründüğü gibi çok kazanan insanlar değiliz. Star gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz. Parasal anlamda büyük planlarım yok. Zengin olmasam da olur” yanıtını verdi.

Teoman, neye yatırım yaptığı sorulunca da “Arkadaşlarım var, onlar ne dese onu yapıyorum. Riski sevmiyorum. Danıştığım profesyonel insanlar da var. Büyük kârlar peşinde değilim. Paramı kaybetmeyeyim diyorum. Borsada kaybettiğim oldu” dedi.